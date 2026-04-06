Đà Nẵng đấu giá sân Chi Lăng, giá khởi điểm hơn 9.700 tỉ 06/04/2026 21:54

Ngày 6-4, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng phát thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Theo đó, tài sản nằm trên địa bàn phường Hải Châu gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 14 thửa đất. Giá khởi điểm hơn 9.706 tỉ đồng, bước giá là 90 tỉ đồng.

Sân Chi Lăng hiện trạng ở phường Hải Châu. Ảnh: TẤN VIỆT

Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp số tiền sử dụng đất truy thu hơn 139 tỉ đồng theo Quyết định số 1416/2024 của UBND TP Đà Nẵng; nộp vào tài khoản thu ngân sách Nhà nước trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành.

Như PLO đã thông tin, Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng đang tổ chức thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1), các bản án và quyết định thi hành án liên quan.

Theo đó, ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, có nghĩa vụ liên đới cùng hai công ty khác bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Chuyển Đổi Số hơn 4.100 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản đảm bảo thi hành án gồm khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

THADS TP Đà Nẵng đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm 408 triệu đồng, nợ gốc hơn 466 tỉ đồng. Số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là hơn 3.665 tỉ đồng và lãi phát sinh.

Quá trình tổ chức thi hành án, xử lý tài sản đối với quyền sử dụng đất tại khu phức sân vận động Chi Lăng có khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên đến nay, một số vướng mắc pháp lý đã được giải quyết để THADS TP Đà Nẵng có căn cứ xử lý tài sản nêu trên.

THADS TP Đà Nẵng đã thực hiện quy trình, thủ tục kê biên, thẩm định giá tài sản để bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất tại khu phức hợp sân vận động Chi Lăng theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả thẩm định giá tài sản các quyền sử dụng đất tại đây gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 14 thửa đất có giá trị hơn 9.706 tỉ đồng.