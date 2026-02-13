Định giá khu phức hợp sân vận động Chi Lăng hơn 9.700 tỉ đồng 13/02/2026 14:45

(PLO)- Kết quả thẩm định giá tài sản các quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng là hơn 9.700 tỉ đồng.

Ngày 13-2, Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng phát đi thông tin về kết quả định giá quyền sử dụng đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

THADS TP Đà Nẵng đang tổ chức thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1), các bản án và quyết định thi hành án liên quan.

Sân vận động Chi Lăng tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đó, ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Chuyển đổi số hơn 4.100 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản đảm bảo thi hành án gồm khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

THADS TP Đà Nẵng đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm 408 triệu đồng, nợ gốc hơn 466 tỉ đồng. Số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là hơn 3.665 tỉ đồng và lãi phát sinh.

Quá trình tổ chức thi hành án, xử lý tài sản đối với quyền sử dụng đất tại khu phức sân vận động Chi Lăng có khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên đến nay, một số vướng mắc pháp lý đã được giải quyết để THADS TP Đà Nẵng có căn cứ xử lý tài sản nêu trên.

THADS TP Đà Nẵng đã thực hiện quy trình, thủ tục kê biên, thẩm định giá tài sản để bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất tại khu phức hợp sân vận động Chi Lăng theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả thẩm định giá tài sản các quyền sử dụng đất tại đây gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 14 thửa đất có giá trị hơn 9.706 tỉ đồng.

Thời gian tới, THADS TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện quy trình tổ chức bán đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật.