Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, Hịch tướng sĩ xuất hiện hào hùng trong MV 20/08/2025 14:51

(PLO)- Những Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, tác phẩm Hịch tướng sĩ đã xuất hiện đầy hào hùng trong MV Truyền thống Việt Nam của Dương Minh Quý.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ca sĩ trẻ Dương Minh Quý vừa giới thiệu MV Truyền thống Việt Nam.

Đây là sản phẩm đầu tay của ca sĩ sinh năm 2001, cũng là lời tri ân thế hệ cha anh và khẳng định trách nhiệm của lớp trẻ hôm nay.

MV Truyền thống Việt Nam do nhạc sĩ Ái Nhân sáng tác, phối khí bởi học trò của ca sĩ - giảng viên Đào Nguyên Vũ là nhạc sĩ trẻ Anh Tú (TULIC).

Tác phẩm kết hợp chất liệu rockepic với âm nhạc dân tộc, tạo nên sự hòa quyện giữa trống, sáo, nhị, trống cơm và tiếng guitar điện, vừa giữ chất truyền thống vừa mang hơi thở hiện đại.

Ca sĩ Dương Minh Quý tại buổi công bố MV. Ảnh: VIẾT THỊNH

Điểm nhấn trong ca khúc là những địa danh gắn liền với lịch sử như Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, cùng tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo được đưa vào như một lời nhắc nhở về tinh thần dân tộc.

Dương Minh Quý thể hiện phần ca theo phong cách opera, tạo cảm xúc hào hùng với những câu hát: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa…”.

Chia sẻ về sản phẩm, Dương Minh Quý nói: “Là một người trẻ lớn lên tại Vĩnh Phúc – quê hương Hai Bà Trưng, Trần Nguyên Hãn, tôi rất tự hào về vùng đất và dân tộc mình. Tôi mong muốn được thực hiện sản phẩm để tri ân những người anh hùng và truyền đi trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 là cơ hội để tôi hiện thực hóa mong muốn này”.

MV có sự hỗ trợ từ thầy giáo, ca sĩ – giảng viên Đào Nguyên Vũ (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Anh chính là người đồng hành, cố vấn chuyên môn và cũng góp mặt trong phần phối khí. Ca sĩ trẻ cho biết Đào Nguyên Vũ không chỉ đào tạo mà còn truyền cảm hứng cho anh trong hành trình âm nhạc.

Cách dựng phim tỉ mỉ, xen lẫn yếu tố hoành tráng và nội dung gần gũi giúp MV không chỉ mang màu sắc nghệ thuật mà còn là sản phẩm gợi nhắc đến lịch sử, dễ cảm, dễ nhớ.

Về mặt hình ảnh, đạo diễn Anh Quân đã chọn nhiều địa danh lịch sử tại Hà Nội như Hồ Gươm, “Thiên đô chiếu”, bức cuốn thư gốm Bát Tràng khắc “Chiếu dời đô” của vua Lý Thái Tổ tại Đền Đô (Bắc Ninh).

Dương Minh Quý chia sẻ thêm, bản thân rất yêu mến và thường xuyên tìm hiểu kiến thức lịch sử. Chính điều đó khiến anh có nhiều cảm xúc khi thực hiện MV đầu tay, đồng thời mong muốn lan tỏa tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến đông đảo khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.