Dân gian đương đại pha trộn rock trong MV 'Gióng tự do' của Lê Việt Anh 19/08/2025 16:26

(PLO)- MV Gióng tự do của ca sĩ Lê Việt Anh được viết theo phong cách dân gian đương đại pha trộn rock. MV gợi mở đến công cuộc đổi mới của nước ta.

Ngày 19-8, ca sĩ Lê Việt Anh đã giới thiệu đến khán giả MV Gióng tự do. Ca khúc do nhạc sĩ Huy Trần Jack sáng tác, Tân DS làm đạo diễn, với sự kết hợp của nghệ sĩ ưu tú đàn nhị Dương Thùy Anh.

Gióng tự do được viết theo phong cách dân gian đương đại pha trộn rock. Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại tạo nên một sự giao thoa tinh tế, được thể hiện rõ qua giọng hát của Việt Anh.

Ở thời điểm chín muồi trong sự nghiệp, anh đã mang đến phần thể hiện vừa mạnh mẽ, cuồn cuộn, vừa tinh tế, sâu lắng. Hình tượng Thánh Gióng trong ca khúc hiện lên từ cậu bé hóa thành anh hùng, đánh đuổi giặc Ân, giành độc lập tự do cho đất nước.

MV còn gợi mở sự liên hệ đến công cuộc đổi mới mạnh mẽ hôm nay, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển với thời cơ và vận mệnh lớn lao.

Ca sĩ Lê Việt Anh chia sẻ về MV 'Gióng tự do'. Ảnh: VIẾT THỊNH

Nếu như ngày xưa Thánh Gióng vươn vai đứng dậy đánh giặc, thì hôm nay khát vọng ấy được chuyển tải thành tinh thần đưa đất nước bước lên tầm cao mới.

MV Gióng tự do được dàn dựng từ câu chuyện Thánh Gióng đến khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Tác phẩm thể hiện bằng giọng hát của Lê Việt Anh kết hợp với ngôn ngữ múa, được xử lý kỹ xảo tạo nên những hình ảnh nghệ thuật, ấn tượng, không cần đến đại cảnh cầu kỳ hay sự đầu tư hoành tráng.

Nhạc sĩ Huy Trần Jack chia sẻ: Sau khi chứng kiến Lê Việt Anh thử sức với sân khấu, nhạc kịch và đặc biệt là những tác phẩm gắn liền với văn hóa, tình yêu nước, lịch sử, anh đã nghĩ đến hướng đi mới cho ca sĩ này: những ca khúc pop/rock hiện đại, trẻ trung, dễ tiếp cận nhưng truyền tải thông điệp sử ca.

“Gióng là một vị Thánh của lịch sử dựng và giữ nước của Việt Nam với rất nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Thánh Gióng, tôi đã viết nên ca khúc này, thể hiện khát vọng tự do của người dân Việt Nam thời xưa, và khát vọng vươn lên đưa Việt Nam hóa rồng ở thời điểm hiện tại” – anh nói.

Với Lê Việt Anh, dự án lần này không chỉ đơn thuần là một bài hát mà còn thể hiện khát vọng của mỗi người dân Việt Nam khi đứng trước kỷ nguyên mới. “MV này không chỉ kể lại chuyện xưa mà còn là lời hiệu triệu, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, biết ơn thế hệ cha ông, vững bước tiến vào tương lai” – nam ca sĩ chia sẻ.