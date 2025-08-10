50 em nhỏ quay MV 'Vút bay lên Việt Nam' dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 10/08/2025 17:56

(PLO)- Khoảng 50 em nhỏ đã có mặt trong MV 'Vút bay lên Việt Nam'. Đây là một sản phẩm âm nhạc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Ngày 10-8, MV Vút bay lên Việt Nam đã chính thức ra mắt khán giả. Ca khúc được hợp tác giữa nhạc sĩ Dương Trường Giang, Trâm Trần và Trung tâm Nghệ thuật Be Singer.

Hình ảnh cựu chiến binh nắm tay các em nhỏ dạo quanh Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những khoảnh khắc gây xúc động mạnh.

Giữa không gian trưng bày những kỷ vật chiến tranh, thế hệ đi trước và thế hệ hôm nay cùng sánh bước, như một sự tiếp nối thiêng liêng từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Vút bay lên Việt Nam được phối khí với chất liệu nhạc pop trên nền giao hưởng, ca ngợi khát vọng vươn tới những tầm cao mới.

Các em nhỏ xuất hiện trong MV 'Vút bay lên Việt Nam'. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Mở đầu bài hát là phần dạo đàn gợi nhớ hành trình hào hùng của dân tộc, sau đó là sự lan tỏa và vút cao của giai điệu, khơi dậy niềm khẳng định bản thân và niềm tự hào “Ước mơ và vút bay lên Việt Nam”.

MV được thực hiện dưới bàn tay đạo diễn hình ảnh Khánh Trắng. Câu chuyện trong MV là hành trình kết nối quá khứ – hiện tại – và tương lai qua góc nhìn hồn nhiên của các em nhỏ. Khoảng 50 em nhỏ tham gia quay, mang đến nguồn năng lượng tích cực.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, MV là lời tri ân sâu sắc, bản tuyên ngôn của thế hệ trẻ và khát vọng vươn tới.

“80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để nhớ, mà là lời hẹn để tiếp bước-mơ lớn-và bay xa cùng Việt Nam” – đại diện ê-kíp chia sẻ.

MV Vút bay lên Việt Nam cũng là lời tri ân gửi tới những thế hệ ông cha đã ngã xuống, đã sống trọn đời mình cho nền độc lập và hoà bình hôm nay.

Ca khúc như một thông điệp nhắc nhở rằng những điều đẹp đẽ hiện tại không tự nhiên mà có, đó là xương máu của các thế hệ đi trước; đồng thời lan tỏa tinh thần tự tin, tự hào và khát vọng của thế hệ trẻ – những mầm non tương lai của đất nước.

Theo đại diện ê-kíp, MV được thực hiện trong những ngày Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng.

Dù thời tiết khắc nghiệt, các em nhỏ tham gia quay hình luôn giữ tinh thần hào hứng, phối hợp ăn ý trong từng cảnh quay. Phụ huynh cũng đồng hành, động viên để các con đảm bảo sức khỏe và hoàn thành tốt vai diễn.

Nghệ sĩ Đinh Lan Hương, chủ nhiệm dự án, cho biết: “MV không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là cách để các con hiểu thêm về truyền thống lịch sử. Qua lời bài hát, các con được học về cội nguồn, được tiếp cận những câu chuyện về tấm gương kiên cường giữ nước, về anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc”.

Nhạc sĩ Tâm Trần cũng bộc bạch, cô luôn biết ơn sự hy sinh vĩ đại của cha ông để hôm nay chúng ta được sống trong một đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.