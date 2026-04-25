Cảng container 1,7 tỉ USD, tấm vé thông hành để Đà Nẵng mời gọi ‘đại bàng’ 25/04/2026 11:27

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, bến cảng container Liên Chiểu là "tấm vé thông hành" để Đà Nẵng tự tin mời gọi "đại bàng".

Sáng 25-4, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan) tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Khu vực triển khai dự án bến cảng container Liên Chiểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Siêu dự án 1,7 tỉ USD

Bến cảng container Liên Chiểu có tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỉ đồng (tương đương 1,7 tỉ USD). Dự án được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm tám bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu 18.000 TEU, công suất thiết kế đạt 5,7 triệu TEU/năm (74 triệu tấn/năm).

Cảng container Liên Chiểu được định hướng phát triển thành hệ sinh thái logistics hiện đại. Cảng tích hợp đầy đủ các chức năng từ bến sà lan, hệ thống kho bãi, kiểm hóa, đóng rút container đến trung tâm điều hành và kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia. Qua đó hình thành chuỗi vận tải đa phương thức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, dự án là sự kết hợp giữa nguồn lực Nhà nước và tâm huyết của khu vực tư nhân. Qua đó hiện thực hoá các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Dự án không chỉ là một công trình hạ tầng, mà là đòn bẩy chiến lược để Đà Nẵng bứt phá, hoàn thiện hệ sinh thái logistics hiện đại, liên hoàn, giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp.

Đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị bền vững, tách bạch giao thông cảng biển và du lịch. Từng bước khẳng định vị thế cửa ngõ quốc tế với khả năng đón tàu container lên đến 200.000 DWT theo định hướng quy hoạch.

Các phương tiện thi công sẵn sàng triển khai dự án. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Hùng, TP đặt kỳ vọng rất lớn vào nhà đầu tư. Lãnh đạo TP đề nghị nhà đầu tư thực hiện đúng các cam kết theo hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký. Tập trung tối đa nguồn lực để thi công dự án đạt chất lượng cao nhất, sớm đưa bến cảng vào vận hành.

Việc xây dựng cảng Liên Chiểu không chỉ là một cảng bốc xếp thông thường mà phải trở thành biểu tượng của cảng xanh - cảng thông minh. Có sức cạnh tranh sòng phẳng với các cảng biển hiện đại trên thế giới.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn về thủ tục hành chính. Tạo mọi điều kiện tốt nhất theo quy định để nhà đầu tư triển khai dự án được thuận lợi”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đà Nẵng tự tin mời gọi “đại bàng”

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, phát triển cảng biển là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh tế biển của Việt Nam.

Cảng Liên Chiểu không chỉ là tài sản của riêng Đà Nẵng mà là mắt xích trọng yếu trong hạ tầng hàng hải quốc gia.

Dự án có vai trò lan tỏa, thúc đẩy các dịch vụ logistics, công nghiệp và đô thị cảng biển. Góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và nâng cao vị thế kinh tế của Việt Nam trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Phạm Gia Túc khẳng định, dự án là "tấm vé thông hành" để Đà Nẵng tự tin mời gọi những "đại bàng" có năng lực thực sự. Từ đó đưa TP bước vào chuỗi cung ứng logistics toàn cầu với vị thế của một trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, nhà đầu tư được hưởng những chính sách ưu đãi đặc thù nhất của nhà đầu tư chiến lược với kỳ vọng cao nhất. Do đó, nhà đầu tư phải thực hiện đúng cam kết, tập trung nguồn lực để thi công dự án an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

Ông cũng yêu cầu Đà Nẵng nhất quyết không để các chính sách đặc thù bị bó hẹp bởi những quy định hành chính chồng chéo. TP khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại. Các tuyến đường kết nối cảng Liên Chiểu với các khu chức năng của Khu Thương mại tự do, tạo thành một hệ sinh thái đồng bộ.

Bộ, ngành Trung ương được yêu cầu tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa. Đặc biệt là hỗ trợ Đà Nẵng hoàn thiện, thực hiện tốt các cơ chế chính sách đặc thù. Ưu tiên các nguồn lực đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại và hệ thống giao thông kết nối liên vùng.