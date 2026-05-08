Bí thư Đà Nẵng: Doanh nghiệp chính là đối tác để kiến tạo, đồng hành và phục vụ 08/05/2026 13:53

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh, TP không coi doanh nghiệp là đối tượng quản lý mà là đối tác để chính quyền TP kiến tạo, đồng hành và phục vụ.

Sáng 8-5, TP Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp (DN) năm 2026. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đồng chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Không tăng trưởng 2 con số là tụt hậu

Ông Lê Ngọc Quang cho hay, bộ máy chính quyền TP đang có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng quyết liệt hơn, thực chất hơn, lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ.

Chỉ số giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, DN của TP đã tăng từ vị trí 34/34 tỉnh, TP vào cuối năm 2025 lên thứ 8/34. Kết quả này cho thấy nếu quyết tâm cao, cách làm đúng và hành động quyết liệt thì bộ máy hoàn toàn có thể chuyển động nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuy nhiên, ông Quang cho rằng cần nhìn thẳng vào thực tế rằng môi trường đầu tư kinh doanh của TP vẫn còn không ít điểm nghẽn, rào cản cần tập trung tháo gỡ. Đây không chỉ là khó khăn của DN mà còn là yêu cầu đặt ra đối với công tác lãnh đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị TP.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đà Nẵng xác định sức khỏe của DN chính là sức khỏe của nền kinh tế. TP đang phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, đây là áp lực rất lớn.

“Nếu không đạt được mục tiêu này thì Đà Nẵng có nguy cơ tụt hậu trong nhóm các TP trực thuộc Trung ương, cũng như trong nhóm những địa phương dẫn đầu quy mô kinh tế”, ông Quang nói.

Do đó, việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn cho DN không chỉ là yêu cầu phát triển mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. TP phải tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất, thực chất và hiệu quả nhất.

Ông Quang nhấn mạnh: TP không coi DN là đối tượng quản lý mà coi DN là đối tác để kiến tạo, đồng hành và phục vụ.

Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 1.984/2.035 dự án, đạt 97,5%, với tổng giá trị vốn đầu tư hơn 456.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn phía nam TP cần tiếp tục tập trung tháo gỡ để sớm đưa vào khai thác, sử dụng, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội.

Tinh thần xuyên suốt của TP là phải chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ; không để các điểm nghẽn kéo dài làm ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng và niềm tin của DN.

Diễn đàn quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Chuyển tư duy từ bị động tiếp nhận sang chủ động đồng hành

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu các cấp khẩn trương rà soát toàn diện các rào cản đang cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh. Trong đó, ưu tiên xử lý trước những vấn đề lớn, khó, tồn đọng kéo dài, có tính chất lan tỏa và tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư của TP.

TP phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa quy trình trung gian. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho DN.

“Cạnh tranh của Đà Nẵng trong thời gian tới không chỉ là ưu đãi, mà quan trọng hơn là tốc độ xử lý công việc và chất lượng phục vụ”, ông Quang nhấn mạnh.

Ông Quang cũng yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy giải quyết thủ tục sang tư duy giải quyết vấn đề cho DN; từ bị động tiếp nhận sang chủ động đồng hành, hỗ trợ. TP lấy hiệu quả thực tế và mức độ hài lòng của DN làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền.

Nhưng tinh thần đồng hành của TP phải được đặt trên nền tảng của sự trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ pháp luật từ cả hai phía. Các DN phải thực sự làm đúng quy định, triển khai dự án đúng cam kết, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.

Đối với những trường hợp chậm triển khai, vi phạm cam kết, sử dụng đất đai, tài nguyên không hiệu quả hoặc có biểu hiện trục lợi chính sách, TP sẽ kiên quyết xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng hành nhưng không buông lỏng, hỗ trợ nhưng không dung túng - đó là quan điểm nhất quán của lãnh đạo TP trong phát triển DN và thu hút đầu tư.

“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng DN, tinh thần khơi thông vướng mắc – bứt phá thành công sẽ không chỉ dừng lại ở thông điệp, mà sẽ trở thành những kết quả cụ thể, thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội của TP thời gian tới”, ông Quang cho hay.