Chủ tịch Đà Nẵng: Thủ trưởng các đơn vị ban đêm không được tắt điện thoại 07/05/2026 13:57

(PLO)- Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương ban đêm phải mở điện thoại, không được tắt, phải để cho người dân gọi.

Sáng 7-5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sau khi nghe báo cáo và các tham luận của sở ngành, địa phương, bên cạnh nhiều kết quả tích cực, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót.

Theo ông Hùng, UBND TP nhận thức rất rõ quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang còn một số khiếm khuyết, tồn tại và áp lực. TP bước đầu đã có những giải pháp khắc phục và rất chia sẻ với những khó khăn của xã, phường.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bên cạnh những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, ông Hùng lưu ý nhiều nội dung cụ thể. Đầu tiên là các địa phương phải tập trung công tác xây dựng đảng, bám sát các nghị quyết đại hội đảng toàn quốc và đại hội đảng bộ TP, các chương trình hành động từ cấp TP đến đảng bộ xã, phường.

“Tất cả đều nói là ‘6 rõ’ nhưng tôi thấy vẫn cần phải đẩy mạnh tăng cường. Có nơi nói một nhiệm kỳ làm hai sản phẩm OCOP, nhưng hỏi sản phẩm gì thì không biết. Vậy thì làm bao giờ mới xong”, ông Hùng nêu ví dụ.

Về mua sắm trang thiết bị ở các xã, ông Hùng cho hay đã chỉ đạo đến 30-4 phải xong nhưng đến nay vẫn chưa mua xong, mặc dù TP đã bố trí cho mỗi xã 2 tỉ đồng để mua sắm.

Về du lịch, ông Hùng thông tin TP sẽ rà lại kết quả tăng trưởng năm năm, xác định trụ cột của tăng trưởng là gì. Thời gian lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm ở Đà Nẵng chưa đến hai ngày/lượt, chi tiêu khoảng 220 USD một kỳ nghỉ hè thì chỉ là tiền phòng khách sạn, không thấy mua sắm gì.

Cùng với đó, du khách tập trung rất đông ở TP Đà Nẵng cũ trong khi Quảng Nam cũ lại rất vắng vẻ. Do đó TP phải tư duy lại về cách làm du lịch.

Về khu vực miền núi, ông Hùng cho rằng Đà Nẵng là TP trực thuộc Trung ương duy nhất có rất nhiều đồng bào dân tộc và nhiều xã miền núi đặc biệt khó khăn. TP phải tìm cách hỗ trợ các xã, sắp tới sẽ phát động chính sách xây nhà cho người đồng bào dân tộc thiểu số.

Liên quan đến vấn đề gần dân, sát dân, ông Hùng kể rằng khi mới về Đà Nẵng, 12 giờ đêm có người dân điện thoại cho ông báo tin một nhà thầu thi công làm vỡ ống nước, gây ngập.

Ông đã gọi điện cho bí thư, chủ tịch cấp xã nhưng không ai nghe máy. Sau đó thông qua một phó chủ tịch TP, thông tin được chuyển đến giám đốc công ty cấp nước và sự cố được khắc phục kịp thời.

“Đề nghị giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị đêm về phải mở điện thoại, không tắt, dân gọi không nghe thì họ không biết gọi ai cả, phải có trách nhiệm với dân”, ông Hùng nhấn mạnh.