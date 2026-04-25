Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng 25/04/2026 09:02

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định phân công công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch và các Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác của UBND TP; các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND TP, lãnh đạo các thành viên UBND TP và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND TP.

Ông Hùng trực tiếp chỉ đạo, điều hành những công việc lớn, quan trọng, nhạy cảm; các vấn đề có tính chiến lược, dài hạn, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND TP.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Ông thay mặt Chủ tịch UBND TP điều hành các hoạt động chung của UBND TP khi Chủ tịch UBND TP đi vắng.

Ông Minh phụ trách các lĩnh vực: Tài chính, ngân sách Nhà nước, phí, lệ phí, tài sản công, lĩnh vực giá, các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định pháp luật, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP, xây dựng và triển khai quy hoạch TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình phụ trách: Đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng phụ trách: Tài nguyên môi trường, nông lâm thủy sản, phát triển nông thôn, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kinh tế biển, giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam phụ trách: Vận tải, an toàn giao thông, hạ tầng kỹ thuật - quy hoạch đô thị và nông thôn, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, trật tự xây dựng, không gian ngầm đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường phụ trách: Sản xuất công nghiệp, thương mại, quản lý thị trường, logistics, điện lực, kinh tế cảng biển, phát triển kinh tế tư nhân, đầu tư nước ngoài, công tác biên giới lãnh thổ quốc gia, xã hội hóa.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi phụ trách: Y tế, dân số, bảo trợ xã hội, trẻ em, an toàn thực phẩm, bảo hiểm xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, truyền thông báo chí xuất bản, tổ chức phi chính phủ, các nguồn viện trợ không hoàn lại.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Quang Bửu phụ trách: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số, cải cách hành chính, Trung tâm phục vụ hành chính công, đề án phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Anh Tuấn phụ trách: Công tác dân tộc, giáo dục đào tạo, người có công, lao động việc làm, thanh niên, chương trình "5 không", "3 có" và "4 an", phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.