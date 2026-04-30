Chùm ảnh bộ đội, dân quân xây 6 trường học ở miền núi Đà Nẵng 30/04/2026 10:40

(PLO)- 250 cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân thường trực tăng cường đến sáu công trường xây dựng trường liên cấp ở biên giới Đà Nẵng. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các lực lượng luôn làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Từ đầu tháng 4, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng chính thức đưa quân đến các công trường xây dựng sáu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở các xã A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê.

Làm việc không quản ngại giờ giấc, thời tiết. Ảnh: TN

Các trường này xây dựng theo Thông báo 81 của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới, mang ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng.

Xác định đây không chỉ là nhiệm vụ lao động giúp dân đơn thuần, mà còn là việc làm mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, Bộ CHQS TP đã làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ đội, dân quân tại điểm trường Tây Giang. Ảnh: TN

Bộ CHQS TP Đà Nẵng xác định, mỗi ngày công, mỗi phần việc của cán bộ, chiến sĩ đều góp phần vun đắp điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Tại công trường ở xã A Vương, 35 cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự khu vực 3 – Trà My cùng lực lượng dân quân thường trực không quản khó khăn, nắng mưa lao vào công việc với quyết tâm cao nhất.

45 cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực tại công trường ở xã A Vương. Ảnh: TN

Trung tá Trương Văn Tuyết, Phó chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Khu vực 3 - Trà My, cho biết tất cả cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân thường trực luôn làm việc hết mình, đặt mục tiêu cùng nhà thầu đưa công trình về đích đúng tiến độ.

“Chúng tôi xác định công việc hết sức quan trọng, trách nhiệm chính trị rất cao. Anh em nguyện đem hết trách nhiệm, tinh thần của người lính để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ khi nào xong việc chúng tôi mới rút quân”, Trung tá Tuyết nói.

Trung tá Trương Văn Tuyết. Ảnh: TN

Tại điểm trường xã Tây Giang, khối lượng công việc mới chỉ đạt 30% tiến độ, dù đã quá nửa thời gian theo kế hoạch. Bộ đội, dân quân có mặt tại công trường với mục đích duy nhất: kéo tiến độ về đúng kế hoạch.

Bất chấp thời tiết nắng, mưa thất thường, lực lượng bộ đội, dân quân thường trực vẫn miệt mài làm việc không quản khó khăn, vất vả.

Đại uý Nguyễn Văn Trọng, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Tr’Hy, chia sẻ đơn vị tăng cường 10 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây trường theo kế hoạch của Bộ CHQS TP, trong điều kiện thời tiết trên 40 độ nhưng tất cả làm việc với tinh thần, quyết tâm cao nhất.

Đại uý Nguyễn Văn Trọng. Ảnh: TN

“Anh em xác định công việc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, phát huy tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, hết trách nhiệm cùng với các lực lượng, nhà thầu đưa ngôi trường hoàn thành đúng kế hoạch”, Đại uý Trọng nói.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ tại điểm trường ở xã Tây Giang. Ảnh: TN

Cũng theo Đại uý Trọng, những người tham gia không được đào tạo bài bản về xây dựng nhưng đơn vị đã lựa chọn cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm, để công việc thuận lợi hơn.

“Ngoài tinh thần trách nhiệm cao, anh em làm việc tại đây đã được tích luỹ kinh nghiệm từ chiến dịch Quang Trung thần tốc, nhờ đó mà công việc tương đối thuận lợi”, Đại uý Trọng nói.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến dịch Quang Trung thần tốc tiếp tục có mặt tại điểm trường Tây Giang. Ảnh: TN

Cán bộ, chiến sĩ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ảnh: TN



Từng cán bộ, chiến sĩ với phần việc cụ thể. Ảnh: TN