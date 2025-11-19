500 bộ đội xuyên đêm cứu bờ kè An Lương 19/11/2025 07:51

Rạng sáng 19-11, ngay khi nhận được tin báo từ địa phương, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã lập tức điều động khẩn cấp hơn 300 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị và đề nghị Quân khu 5 tăng cường lực lượng ứng cứu bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng).

500 chiến sĩ cơ động đến hiện trường cứu bờ kè An Lương.

Chưa đầy một giờ, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã hành quân trong đêm, tiếp cận hiện trường, ra sức giữ bờ kè.

Hiện các lực lượng vẫn đang duy trì quân số, tiếp tục kiểm tra và gia cố thêm các đoạn bờ kè có nguy cơ sạt lở.

Trước đó, trong đợt mưa lũ lịch sử, bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) bị đánh toạc, đe dọa dãy nhà của người dân ven kè.

Bộ đội cùng người dân mang từng bao cát gia cố bờ kè.

Suốt nhiều ngày liên tục, các lực lượng bộ đội, công an, cùng người dân làng An Lương dốc toàn sức gia cố, nhằm không để nước ăn sâu gây sập nhà.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường ngay trong đêm. Ông yêu cầu phải giữ cho được bờ kè, không để sóng đánh xâm thực.

“Sáng nay đã phủ được bạt, tạm giữ không cho xâm lấn thêm. Nhưng để vá lại kiên cố phải mất thêm mấy ngày nữa”, đại tá Trần Hữu Ích nói và cho biết sẽ đề nghị tăng cường thêm người gia cố bờ kè.

Xuyên đêm cứu bờ kè.

Đại tá Trần Hữu Ích chỉ đạo tại hiện trường.