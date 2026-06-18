Đề xuất miễn thuế thu nhập với tiền hỗ trợ nhà ở của người lao động 18/06/2026 10:33

(PLO)- Bộ Tài chính đang đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền hỗ trợ nhà ở của doanh nghiệp cho người lao động nhằm thúc đẩy sự phát triển của nhà ở cho thuê.

Mới đây, trả lời báo chí về chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân với các lợi ích về nhà ở do doanh nghiệp xây dựng để cung cấp cho người lao động, ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Chính sách thuế, phí và lệ phí - cho biết, Bộ Tài chính đang báo cáo Chính phủ xem xét miễn thuế đối với nguồn thu nhập này.

Theo quy định của Luật Thuế TNCN, thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện chịu thuế. Trong đó bao gồm tiền lương, tiền công; tiền thù lao và các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ một số trường hợp được miễn thuế

Hiện nay, pháp luật thuế quy định khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo do người sử dụng lao động xây dựng và cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Vì vậy, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thuế TNCN số 109, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng chính sách này.

Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách thuế, phí và lệ phí. Ảnh: M.T

Theo đó, khoản lợi ích từ nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng cho người lao động đang làm việc tại đơn vị, bao gồm cả tiền điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Đáng chú ý, quy định mới không còn giới hạn đối tượng áp dụng tại khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc địa bàn khó khăn như quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, các khoản chi phí xây dựng nhà ở cho người lao động cũng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Ông Trương Bá Tuấn cũng nhấn mạnh, chính sách được xây dựng nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, tạo chỗ ở ổn định, lâu dài cho người lao động.

Đây cũng là giải pháp góp phần thu hút lao động, phù hợp với chủ trương phát triển nhà ở cho người lao động của Đảng và Nhà nước.

Theo ông Tuấn, việc mở rộng diện không tính thuế đối với lợi ích từ nhà ở do doanh nghiệp xây dựng cho người lao động thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước với người lao động và doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở cho thuê trong nước.

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động, đặc biệt nhóm có thu nhập trung bình, tiếp cận và sở hữu nhà ở.

Theo đó, kế hoạch xây dựng nhà ở cho thuê với giá thuê được tính toán phù hợp với thu nhập của người lao động trên từng địa bàn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, TP.HCM.

Cũng liên quan đến phát triển nhà ở cho thuê, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo đưa kế hoạch xây dựng nhà ở cho thuê vào kế hoạch đầu tư công, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để xây dựng nhà ở cho thuê.

Trong tháng 6, một số địa phương như Hà Nội sẽ khởi công xây dựng dự án nhà ở cho thuê bằng ngân sách.

"Nói như vậy để thấy rằng Chính phủ đã quan tâm để mọi người dân có được nhà để ở, nơi để an cư lạc nghiệp", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh nhiều khu công nghiệp, khu sản xuất vẫn thiếu nguồn cung nhà ở cho công nhân, việc mở rộng ưu đãi thuế có thể tạo thêm động lực để doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án nhà ở phục vụ người lao động, qua đó giảm áp lực về chỗ ở và nâng cao khả năng giữ chân lao động lâu dài.