Thay kháng sinh bằng men vi sinh: Lời giải cho bài toán chăn nuôi heo bền vững 23/06/2026 14:38

Hội nghị Quốc tế IPVS lần thứ 28 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh mở ra cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi Việt Nam. Sự kiện ghi dấu ấn mạnh mẽ của C.P. Việt Nam qua vai trò nhà tài trợ Kim cương. Bằng việc chia sẻ mô hình kinh tế tuần hoàn và chuỗi khép kín, doanh nghiệp kết nối khoa học với thực tiễn ngành.

Phòng bệnh chủ động và quản lý sức khỏe đàn heo toàn diện

Điểm nhấn chuyên môn nổi bật của C.P. Việt Nam tại IPVS 2026 là hội thảo vệ tinh với phần trình bày của GS.TS. Nuvee Prapasarakul từ Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Tham luận tập trung vào chủ đề mang tính thời sự: "Chuyển đổi từ kháng sinh sang men vi sinh trong chăn nuôi heo: Điều kiện thực tế". Hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu, mang đến các cập nhật khoa học gắn liền với vấn đề thực tiễn của ngành chăn nuôi hiện đại.

Trong nhiều năm qua, ngành chăn nuôi toàn cầu đang chuyển dịch từ mô hình phụ thuộc kháng sinh sang chiến lược giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn nhằm ứng phó tình trạng kháng kháng sinh. Trong xu hướng tất yếu đó, men vi sinh đang được đánh giá là hướng tiếp cận sinh học đầy tiềm năng. Men vi sinh hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện hấp thu dinh dưỡng, tăng cường hàng rào bảo vệ và duy trì sức khỏe tổng thể.

C.P. Việt Nam ứng dụng thiết bị và công nghệ trong quản lý sức khỏe đàn heo tại trang trại. Ảnh: C.P. Việt Nam

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh việc ứng dụng men vi sinh cần đặt trong điều kiện vận hành thực tế. Hiệu quả của phương pháp phụ thuộc vào sự kết hợp đồng bộ giữa dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn sinh học, áp lực mầm bệnh và năng lực quản lý đàn. Cách tiếp cận phòng bệnh chủ động này yêu cầu người chăn nuôi xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc thông qua con giống, thức ăn và các tiêu chuẩn thú y nghiêm ngặt.

Ông Jaturong Yotharak, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngành Trang trại, C.P. Việt Nam chia sẻ: “Trong chăn nuôi công nghiệp hiện đại, quản lý sức khỏe đàn đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể từ khâu chọn giống, dinh dưỡng, an toàn sinh học đến ứng dụng công nghệ. Thông qua hội thảo vệ tinh tại IPVS 2026, C.P. Việt Nam mong muốn đóng góp tri thức chuyên môn, kết nối các cập nhật khoa học quốc tế với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, qua đó cùng cộng đồng hướng tới chăn nuôi heo hiệu quả và bền vững”.

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong thực hành chăn nuôi bền vững

Với 33 năm vận hành mô hình tích hợp khép kín Feed - Farm - Food tại Việt Nam, C.P. Việt Nam sở hữu nền tảng thực tiễn vững chắc để kết nối thảo luận khoa học tại IPVS 2026 với nhu cầu của ngành chăn nuôi. Trong chuỗi giá trị này, quản lý sức khỏe đàn liên quan đồng bộ đến chất lượng nguồn thức ăn, độ thuần chủng của con giống, tiêu chuẩn nuôi dưỡng, kiểm soát thú y, an toàn sinh học và quản lý môi trường.

Trong thực hành vận hành, ngành chăn nuôi heo C.P. Việt Nam chú trọng quản lý sức khỏe vật nuôi theo định hướng chủ động. Các trang trại áp dụng quy trình kiểm soát an toàn sinh học nhiều lớp nghiêm ngặt, bao gồm kiểm soát con người ra vào, sát khuẩn phương tiện vận chuyển, quy định luồng di chuyển một chiều và phân tách rạch ròi các khu vực sản xuất nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ mầm bệnh nguy hiểm xâm nhập từ bên ngoài.

Ông Jaturong Yotharak, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngành Trang trại C.P. Việt Nam tham quan khu vực triển lãm của doanh nghiệp tại Hội nghị IPVS 2026. Ảnh: C.P. Việt Nam

Song song với an toàn sinh học, C.P. Việt Nam mạnh mẽ thúc đẩy định hướng Green Farm và chuyển đổi số. Các trang trại tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, tái sử dụng nguồn nước sau xử lý, kiểm soát hiệu quả mùi hôi và ứng dụng công nghệ AI, IoT trong quản lý. Những chiến lược này không chỉ gắn kết công tác quản lý sức khỏe đàn với hiệu quả sản xuất mà còn thể hiện trách nhiệm bảo vệ sinh thái và cam kết phát triển.

Tại IPVS 2026, không gian triển lãm mô hình Feed - Farm - Food của C.P. Việt Nam giúp đại biểu có cái nhìn trực quan về chuỗi chăn nuôi tiêu chuẩn cao. Đồng thời, 4 bài nghiên cứu của doanh nghiệp được giới thiệu tại hội nghị đã khẳng định nỗ lực chia sẻ tri thức chuyên môn với cộng đồng. Đây là minh chứng cho cam kết dài hạn của C.P. Việt Nam trong việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy sự phát triển.

Ngành chăn nuôi heo đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ và đầy thách thức. Việc kết nối chặt chẽ và liên tục giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn vận hành trang trại chính là chìa khóa để kiến tạo một tương lai bền vững, an toàn và thịnh vượng.