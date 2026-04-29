C.P. Việt Nam lan tỏa thói quen sống xanh trong Tuần lễ hưởng ứng Ngày Trái Đất 29/04/2026 17:13

(PLO)- Hơn cả một phong trào, C.P. Việt Nam đang hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững qua "Tuần lễ hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026", với chuỗi hành động cụ thể nhằm thay đổi thói quen sống xanh cho nhân sự và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Từ ngày 19 đến 25-4, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam triển khai “Tuần lễ hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026” trên toàn quốc, với thông điệp “Hãy để mỗi ngày là Ngày Trái Đất”.

Chương trình diễn ra đồng loạt tại các chi nhánh, nhà máy, văn phòng của doanh nghiệp ở nhiều địa phương. Cán bộ, công nhân viên C.P. Việt Nam phối hợp cùng chính quyền và người dân ra quân dọn vệ sinh khu vực làm việc, thu gom rác tại nơi công cộng, làm sạch bờ biển ở một số tỉnh ven biển, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường sống.

Theo C.P. Việt Nam, Ngày Trái Đất là dịp để doanh nghiệp thúc đẩy nhận thức bảo vệ môi trường trong nội bộ, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh đến cộng đồng. Thay vì chỉ dừng ở một hoạt động mang tính thời điểm, chương trình được thiết kế như một chuỗi hành động cụ thể, khuyến khích mỗi nhân sự chủ động thay đổi thói quen hằng ngày, từ giữ gìn không gian làm việc sạch sẽ, hạn chế xả rác đến phân loại rác đúng cách.

Đại diện doanh nghiệp cho biết bảo vệ môi trường là một trong những nội dung quan trọng trong định hướng phát triển bền vững. Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và chuỗi sản xuất liên quan, C.P. Việt Nam chú trọng gắn tăng trưởng sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội, trong đó có việc giảm tác động đến môi trường, nâng cao ý thức của người lao động và tăng cường kết nối với cộng đồng địa phương.

Cán bộ, công nhân viên C.P. Việt Nam ra quân dọn vệ sinh tại một tuyến đường gần Nhà máy C.P. Bàu Xéo, Đồng Nai.

Trong một tuần triển khai, hơn 28 chi nhánh của C.P. Việt Nam tham gia chương trình. Gần 1.000 cán bộ, công nhân viên cùng đông đảo người dân địa phương đã thu gom hơn 2.000 kg rác thải. Lượng rác sau thu gom được phân loại, bàn giao cho đơn vị chuyên trách xử lý theo đúng quy trình.

Tại các khu vực nhà máy, văn phòng, hoạt động dọn vệ sinh giúp cải thiện không gian làm việc, tạo môi trường sạch hơn cho người lao động. Ở các khu vực công cộng, sự tham gia của nhân viên doanh nghiệp cùng người dân địa phương góp phần khơi gợi tinh thần trách nhiệm chung, nhất là tại những nơi thường phát sinh rác thải sinh hoạt. Với một số địa phương ven biển, hoạt động thu gom rác còn góp phần bảo vệ cảnh quan, hạn chế rác thải trôi ra môi trường tự nhiên.

Bên cạnh hoạt động vệ sinh môi trường, doanh nghiệp còn trao tặng các bảng thông báo bảo vệ môi trường tại địa phương. Các bảng này được đặt ở khu vực công cộng nhằm nhắc nhở người dân không xả rác, giữ gìn vệ sinh chung, góp phần xây dựng nếp sống văn minh và cải thiện mỹ quan đô thị.

Cán bộ, nhân viên C.P. Việt Nam cùng người dân chung tay dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải.

Đại diện C.P. Việt Nam cho biết bảo vệ môi trường không phải trách nhiệm của riêng một cá nhân hay tổ chức, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp ‘Hãy để mỗi ngày là Ngày Trái Đất’, góp phần hình thành thói quen sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng," đại diện công ty chia sẻ.

Theo vị đại diện doanh nghiệp, những hoạt động như thu gom rác, phân loại rác, làm sạch khu vực sinh hoạt và sản xuất có thể bắt đầu từ việc nhỏ, nhưng tạo tác động trực tiếp đến môi trường. Khi được triển khai thường xuyên và có sự tham gia của nhiều lực lượng, các hành động này sẽ góp phần hình thành lối sống có trách nhiệm hơn với thiên nhiên.