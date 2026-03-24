C.P. Việt Nam vận hành nền tảng SNIP thúc đẩy Net Zero 24/03/2026 19:05

Ngày 20-3, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam chính thức vận hành nền tảng SNIP để quản trị và phân tích dữ liệu phát thải quốc tế. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số gắn với phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết vô cùng mạnh mẽ của C.P. Việt Nam trong việc đồng hành cùng mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Charoen Pokphand Foods tại đất nước Thái Lan.

Chiến lược toàn cầu và giải pháp minh bạch dữ liệu môi trường

Tập đoàn CPF Thái Lan vốn là doanh nghiệp thực phẩm tiên phong trên thế giới trong việc thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính. Các cam kết này của tập đoàn đã được phê duyệt bởi “Sáng kiến mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học" (SBTi).

Đặc biệt, CPF nằm trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực FLAG (rừng, đất và nông nghiệp), với lộ trình Net Zero được xây dựng rất cẩn trọng, hoàn toàn phù hợp Thỏa thuận Paris, hướng tới giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trên toàn bộ chuỗi giá trị.

Tập thể C.P. Việt Nam cam kết và chung tay vì Việt Nam xanh.

Kế thừa định hướng phát triển bền vững từ tập đoàn CPF, C.P. Việt Nam tích cực triển khai một chiến lược dựa trên nền tảng khoa học và chuẩn mực quốc tế. Doanh nghiệp chủ động lồng ghép khéo léo mục tiêu Net Zero vào hoạt động sản xuất kinh doanh, xem nhiệm vụ này là trọng tâm chiến lược nhằm đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu về sự minh bạch dữ liệu cũng như quản trị môi trường sinh thái đang gia tăng mạnh mẽ. Bài toán lớn đối với doanh nghiệp thực phẩm không chỉ nằm ở sản xuất, mà thách thức thực sự nằm ở việc kiểm soát thông tin xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi cấp thiết một hệ thống đủ mạnh để thu thập, chuẩn hóa và phân tích dữ liệu một cách đồng bộ.

Trước yêu cầu đó và kế thừa mô hình áp dụng thành công tại Thái Lan, C.P. Việt Nam đã triển khai nền tảng SNIP. Nền tảng quản trị dữ liệu môi trường này được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây tiên tiến, với sự đồng hành của các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới. Việc đưa SNIP vào vận hành thực tế không chỉ giúp chuẩn hóa, minh bạch hóa dữ liệu phát thải, mà còn thiết lập một phương thức quản trị mới mẻ, phù hợp hoàn hảo với các tiêu chuẩn quốc tế trên toàn chuỗi giá trị.

Hệ thống phân tích và lộ trình thực thi cam kết bảo vệ môi trường

Hệ thống tiên tiến này cho phép công ty thực hiện ghi nhận, tổng hợp và báo cáo dữ liệu theo các phạm vi phát thải 1, 2 (Scope 1, 2) và từng bước mở rộng đến phạm vi 3 (Scope 3). Khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực của SNIP cung cấp công cụ phân tích hỗ trợ xây dựng lộ trình và giải pháp phù hợp, góp phần tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị. Hệ thống cũng giúp tăng cường tính minh bạch, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và kỳ vọng từ các bên liên quan.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam chia sẻ rằng công nghệ số là công cụ then chốt giúp quản trị và tối ưu hóa các nguồn lực. Vận hành nền tảng SNIP không chỉ giúp quản trị dữ liệu phát thải minh bạch theo chuẩn mực quốc tế, mà còn là lời cam kết bảo vệ môi trường. Công ty không chỉ tạo ra thực phẩm an toàn, chất lượng, mà còn nỗ lực để mỗi sản phẩm mang giá trị bền vững cho hành tinh.

Toàn cảnh sự kiện.

Về lộ trình, nền tảng SNIP được triển khai trong 9 tháng theo tiêu chuẩn của SAP toàn cầu, bao gồm các giai đoạn từ khảo sát, chuẩn hóa dữ liệu, cấu hình, kiểm thử, đào tạo đội ngũ nòng cốt đến vận hành chính thức và hỗ trợ sau triển khai.

Quá trình có sự tham gia trực tiếp của nhóm chuyên gia CPF trong vai trò triển khai, đào tạo, chuẩn hóa dữ liệu, phối hợp cùng đội ngũ C.P. Việt Nam và đối tác tư vấn YASH (SAP). Sự đồng hành đảm bảo tính đồng bộ, độ chính xác, khả năng áp dụng thực tiễn, đặt nền tảng nhân rộng mô hình SNIP ra các công ty thành viên CPF tại các quốc gia khác, nơi C.P. Việt Nam là đơn vị tiên phong.

Sự kiện là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng để C.P. Việt Nam tăng tốc trên lộ trình Net Zero 2050. Doanh nghiệp đẩy mạnh sáng kiến đổi mới nhằm giảm thiểu tác động môi trường, hướng tới phát triển bền vững, thúc đẩy nền nông nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường, góp phần phát triển thịnh vượng Việt Nam.