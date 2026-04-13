Giá gas giảm 20.000 - 30.000 đồng/bình 12kg từ hôm nay 13/04/2026 16:04

(PLO)- Lý do gas giảm giá được xác định do giá xăng dầu thế giới đi xuống so với tháng 3, việc điều chỉnh này cũng nhằm chia sẻ áp lực chi phí với người tiêu dùng.

Nhiều cửa hàng kinh doanh gas cho biết đã nhận được thông báo của các công ty về việc điều chỉnh giảm giá bán. Theo đó, mức giảm giá này sẽ được áp dụng rộng rãi cho nhiều phân khúc bình gas khác nhau.

Cụ thể, Công ty Cổ Phần Năng Lượng Long Yin Long An thông báo từ ngày 13-4, các thương hiệu như Gas City Petro, Vinapacific Petro và Vimexco giảm 1.667 đồng/kg.

Mức giảm này tương đương 10.000 đồng/bình 6kg, 20.000 đồng/bình 12kg và 75.000 đồng/bình 45kg.

Sau khi điều chỉnh, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không vượt quá 343.500 đồng/bình 6kg. Đối với bình 12kg, mức giá tối đa là 627.500 đồng và bình 45kg là 2.352.000 đồng.

Lý do giảm giá được xác định do giá xăng dầu thế giới đi xuống so với tháng 3 và việc điều chỉnh này cũng nhằm chia sẻ áp lực chi phí với người tiêu dùng.

Giá gas tháng 4 được các công ty điều chỉnh giảm nhờ giá xăng dầu thế giới tạm hạ nhiệt Ảnh: TÚ UYÊN

Tương tự, Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam - VT GAS cũng thông báo giảm 20.000 đồng đối với loại bình 12kg. Theo công ty này, giá gas có thể tiếp tục điều chỉnh theo biến động của thị trường năng lượng.

Trong khi đó, một số thương hiệu như Thủ Đức gas, Sopet, Vimexco thông báo mức chiết khấu trừ trực tiếp vào giá bán buôn cho đại lý. Cụ thể, mức chiết khấu cho bình 12kg là 15.000 đồng và bình 6kg là 7.500 đồng.

Riêng Saigon Petro áp dụng mức chiết khấu trừ trực tiếp vào giá bán buôn tới đại lý cao hơn. Đơn vị này giảm 30.000 đồng cho mỗi bình 12kg và 112.500 đồng đối với bình 45kg.

Một chủ đại lý gas chia sẻ, dù hiện tại nguồn cung gas trên thị trường đã ổn định, rào cản về giá vẫn là bài toán khó. Giá gas tăng cao liên tục thời gian qua đã tác động trực tiếp đến thói quen của người tiêu dùng.

Ghi nhận từ đại lý cho thấy sức mua trên thị trường đã sụt giảm khoảng 20% so với trước đây. Nhiều quán ăn hiện đã chuyển sang dùng than đá để tiết kiệm tối đa chi phí nhiên liệu.

"Các quán ăn hầu như đã nghỉ lấy gas hoặc giảm lượng dùng đáng kể để chuyển qua dùng than. Họ tính toán nếu dùng gas sẽ không còn lợi nhuận"- một chủ cửa hàng gas cho biết.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình cũng có xu hướng chuyển hẳn sang sử dụng bếp điện. Điều này khiến nhiều công ty, đại lý gas lo ngại đối mặt với nguy cơ mất khách hàng trong tương lai.