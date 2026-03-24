Công ty gas kích hoạt bộ giải pháp ứng phó để đảm bảo nguồn cung 24/03/2026 16:36

Hôm nay, nhiều cửa hàng bán lẻ cho biết tiếp tục nhận được thông báo tăng giá gas từ các đơn vị đầu mối.

​Theo Công ty TNHH Gas Petrolimex (Sài Gòn), kể từ ngày 24-3, công ty điều chỉnh tăng 6.000 đồng/kg (chưa VAT). Mức này tương đương tăng 78.000 đồng/bình 12kg đã bao gồm VAT cho tất cả các loại bình.

​Giá bán lẻ đến người tiêu dùng tối đa 517.000 đồng/bình 12kg.

​Nguyên nhân điều chỉnh do ảnh hưởng xung đột Trung Đông làm đứt gãy nguồn nhập LPG và giá nhập bổ sung tăng cao đột biến.

​Bên cạnh đó, biến động tăng của tỉ giá và chi phí nhiên liệu trong tháng 3 cũng gây áp lực lên giá thành.

​Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT GAS thông báo từ ngày 24-3 tăng 30.000 đồng/bình 12kg và 112.500 đồng đối với bình 45kg.

​Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 544.400 đồng/bình 12kg và 2.041.800 đồng/bình 45kg.

​Tương tự, từ ngày 24-3, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM cũng tăng giá bán lẻ gas Saigon Petro thêm 107.000 đồng/bình 12kg và 401.500 đồng/bình 45kg.

​Giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng không quá 559.500 đồng/bình 12kg và 2.098.500 đồng/bình 45kg.

​Đây là lần thứ hai trong tháng 3 công ty này điều chỉnh tăng giá với tổng mức tăng 137.000 đồng/bình 12kg và 514.000 đồng/bình 45kg.

​Tại thông báo gửi Sở Công Thương TP.HCM ngày 20-3, Saigon Petro cho biết chi phí tại các đại lý đã tăng cao nhưng chưa được cân đối.

​Các chi phí mặt bằng, thuê nhân viên, giao hàng và thuế tăng khiến các đại lý không có lợi nhuận hoặc chịu lỗ.

​Đặc biệt, hiện nay giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giao hàng nên công ty điều chỉnh giá bán cho phù hợp thực tế.

Từ đầu tháng 3 đến nay các công ty liên tục tăng giá. Ảnh: TÚ UYÊN

Từ đầu tháng 3-2026, PV Gas đã kích hoạt bộ giải pháp ứng phó tình huống khẩn cấp của thị trường LPG để đảm bảo nguồn cung nội địa.

​Hai nhóm giải pháp trọng yếu được tập trung triển khai là tăng cường nội lực và đa dạng hóa nguồn cung.

​Dù giá LPG thế giới tăng mạnh sau xung đột tại Trung Đông, Petrovietnam/PV GAS vẫn giữ giá bán không đổi từ đầu năm đến nay. Doanh nghiệp ưu tiên đảm bảo nguồn hàng, hỗ trợ thị trường và không đặt mục tiêu lợi nhuận trong giai đoạn khó khăn.

​Theo PV Gas, do xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, tình trạng khan hiếm hàng hóa và giá tăng cao sẽ tiếp tục trong nhiều tháng tới.

​Để đảm bảo nguồn cung, PV GAS và PV GAS Trading đã thống nhất với khách hàng về nguyên tắc cung ứng LPG trong các tháng tới.

​Theo đó, các khách hàng thống nhất nguyên tắc đăng ký nhu cầu để ủy thác cho PV GAS/PV GAS Trading tìm kiếm nguồn LPG nhập khẩu. Đây là các nguồn hàng trên thị trường giao ngay nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời.

​Đơn vị đầu mối sẽ phân phối lại cho khách hàng với giá bán bằng chi phí nguồn và chi phí nhập khẩu về Việt Nam. Các chi phí thực tế phát sinh khác nếu có cũng được tính vào giá bán. Đáng chú ý, đơn vị đầu mối cam kết không tính lợi nhuận đối với các nguồn hàng này.

​Về tiến độ nhập hàng, PV GAS đã nhập khẩu 5.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ vào ngày 17-3 và gần 38.000 tấn từ Australia vào ngày 20-3.

​Dự kiến trong tháng 4, đơn vị này sẽ nhập thêm gần 48.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ, bên cạnh các chuyến tàu định áp nhỏ hơn mỗi tháng.

​PV GAS khẳng định đảm bảo nguồn hàng cho tháng 3, tháng 4 và đang triển khai các phương án đáp ứng phần lớn nhu cầu trong tháng 5.