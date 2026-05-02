Khu kinh tế Định An - Vĩnh Long: Hướng tới trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo và logistics 02/05/2026 12:11

(PLO)- Với lợi thế cảng biển và hạ tầng logistics, khu kinh tế Định An hướng tới hình thành chuỗi sản xuất – vận chuyển năng lượng quy mô vùng.

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 455 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Định An (KKT Định An), Vĩnh Long đến năm 2040 mở ra định hướng phát triển mới cho khu vực ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).





Định hình không gian kinh tế biển gắn với xuất khẩu năng lượng

Theo quy hoạch, KKT Định An có quy mô khoảng 39.020 ha, được phát triển theo mô hình khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó, trụ cột nổi bật là phát triển năng lượng tái tạo gắn với mục tiêu xuất khẩu năng lượng, đồng thời kết hợp công nghiệp, dịch vụ, logistics và đô thị ven biển.

Với vị trí gắn với luồng hàng hải và hệ thống cảng biển, KKT Định An được định hướng vừa là khu vực sản xuất, vừa là đầu mối trung chuyển, phục vụ hoạt động xuất khẩu năng lượng và hàng hóa.

Cấu trúc không gian KKT Định An gồm 6 phân khu, trong đó các khu vực trọng điểm được tổ chức theo hướng chuyên biệt hóa.

Bản quy hoạch 6 phân khu - Khu kinh tế Định An, Vĩnh Long

Phân khu 1 tập trung công nghiệp động lực, kho xăng dầu và dịch vụ hậu cần cảng biển. Đáng chú ý, Phân khu 2 được xác định là khu vực phát triển trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió, công nghiệp Hydro và các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Việc bố trí không gian này cho thấy định hướng rõ ràng trong việc hình thành chuỗi sản xuất – chế biến – xuất khẩu năng lượng, gắn với hệ thống cảng biển và hạ tầng logistics.

Các phân khu còn lại phát triển đô thị, du lịch, công nghiệp dự trữ và dịch vụ hậu cần nghề cá, tạo sự liên kết giữa sản xuất và dịch vụ, đồng thời hỗ trợ cho hoạt động logistics và xuất khẩu.

Ưu tiên phát triển năng lượng sạch phục vụ xuất khẩu

Một trong những điểm nhấn quan trọng của quy hoạch là ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng sạch như điện gió ngoài khơi, năng lượng mặt trời và đặc biệt là năng lượng Hydro.

Định hướng này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu năng lượng tái tạo, phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Hạ tầng kỹ thuật năng lượng được quy hoạch đồng bộ, trong đó có việc đầu tư kho xăng dầu quy mô 90.000 m³ trước năm 2030, phục vụ nhu cầu dự trữ và cung ứng nhiên liệu trong khu vực.

Khu kinh tế Định An được chia làm 6 phân khu chức năng.

Song song đó, hệ thống cảng biển và luồng tàu được khai thác nhằm phục vụ vận chuyển hàng hóa và năng lượng, tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu. Theo đó đầu tư nâng cấp luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu có khả năng tiếp nhận tàu đến 20.000 tấn, trong khi khu bến Duyên Hải – Định An có thể phục vụ cỡ tàu trọng tải đến 50.000 tấn

Hạ tầng giao thông và logistics hỗ trợ chuỗi xuất khẩu

Khu kinh tế Định An được quy hoạch thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo kết hợp trung tâm phức hợp hành chính, dịch vụ dọc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại được định hướng phát triển với các tuyến kết nối như cao tốc Hồng Ngự – Trà Vinh, Quốc lộ 53, 53B và các tuyến đường ven biển.

Đặc biệt, hệ thống cảng biển Duyên Hải - Định An sẽ được nâng cấp để có thể tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 50.000 tấn. Việc duy trì và khai thác hiệu quả tuyến sông Hậu qua cửa Định An cho tàu biển quá cảnh đi Campuchia cũng là một lợi thế cạnh tranh rất lớn, giúp giảm chi phí logistics và thu hút các tập đoàn vận tải biển hàng đầu thế giới

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cảng biển tạo nền tảng để KKT Định An tham gia sâu hơn vào hoạt động xuất khẩu, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế biển trong giai đoạn tới.

Theo quy hoạch, đến năm 2040, dân số KKT Định An dự kiến đạt khoảng 168.000 – 185.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 54%. Nhu cầu đất xây dựng các khu chức năng chiếm trên 35% diện tích toàn khu.

Các nhiệm vụ triển khai bao gồm đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và thu hút đầu tư vào các khu chức năng như khu phi thuế quan, kho ngoại quan.

UBND tỉnh Vĩnh Long được giao tổ chức thực hiện quy hoạch, bảo đảm triển khai đồng bộ các phân khu chức năng theo định hướng đã được phê duyệt.