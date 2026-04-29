Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ vàng 29/04/2026 18:11

(PLO)- Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với NHNN Việt Nam nhằm kích thích nền kinh tế phát triển.

Sáng 29-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tình hình hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, các ý kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng trong phát biểu kết luận đã yêu cầu NHNN trước hết cần thay đổi tư duy, phương pháp điều hành; chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, đề xuất, hoạch định chính sách, sử dụng công cụ phù hợp để tạo môi trường ổn định, dự báo được, thì người dân và doanh nghiệp mới yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, đồng bộ với chính sách tài khóa

Sau khi nêu các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ tổng quát mà NHNN cần thực hiện, Thủ tướng yêu cầu NHNN phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý; trong đó dự kiến các phương án, tình huống cụ thể và các biện pháp, công cụ chính sách với liều lượng và thời điểm, thời hạn áp dụng phù hợp để đạt mục tiêu đề ra; điều này đòi hỏi nghệ thuật điều hành.

Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và các nền kinh tế lớn, nâng cao năng lực phân tích dự báo, để có phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Thực hiện các giải pháp điều hành, ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp, hiệu quả, thực chất; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm hơn nữa chi phí hoạt động, tăng cường áp dụng công nghệ; khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành theo thẩm quyền, các biện pháp phù hợp theo quy định nhằm bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Triển khai các giải pháp thúc đẩy thị trường vốn

Thủ tướng chỉ đạo NHNN phối hợp với Bộ Tài chính trong sửa đổi các quy định, triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường vốn, Trung tâm tài chính quốc tế để giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng; trong đó có sửa đổi Nghị định 153 về trái phiếu doanh nghiệp, quy định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện minh bạch, công khai, công bằng để tất cả các tổ chức tín dụng nếu có đầy đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn thì đều được thực hiện nghiệp vụ quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đồng thời yêu cầu kết nối thông tin dữ liệu đến các cơ quan quản lý nhà nước để kiểm soát, giám sát.

Điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, gắn với đánh giá, nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng với cơ cấu tín dụng hợp lý, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với các dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia, gắn với tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng với kiểm soát chất lượng tín dụng và đánh giá hiệu quả của các dự án.

Tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, các khu công nghiệp…

Thủ tướng nói cần có nền tảng vững chắc về kinh tế, thể chế, chính sách để người dân, doanh nghiệp an tâm đầu tư. Ảnh: VGP

Quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30-5-2025 về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ.

"Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ.

Bài toán cuối cùng là, nếu chúng ta có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, người dân, doanh nghiệp yên tâm thì họ sẽ giảm nắm giữ những tài sản đó, mà yên tâm bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng, từ đó chúng ta sẽ huy động được nguồn lực cho phát triển", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng chỉ đạo NHNN tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025".

Trên cơ sở đó, khẩn trương xây dựng Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kết luận số 18 của Trung ương (hoàn thành trong quý II/2026). Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường công tác thanh tra, giám sát.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; tăng cường, chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông chính sách… góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý thị trường và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Thủ tướng mong muốn lãnh đạo NHNN và các đơn vị tăng cường trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành chính sách vĩ mô; NHNN và hệ thống ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.