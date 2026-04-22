Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống 22/04/2026 12:46

(PLO)- Chia sẻ với những khó khăn của ngành công thương, song Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương bảo đảm an ninh năng lượng. Cùng với đó, quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Sáng 22-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026.

Bộ, ngành công thương đang đối mặt nhiều thách thức

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, thời gian qua, Bộ Công Thương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển 3 trụ cột: công nghiệp, năng lượng, thị trường (xuất khẩu và tiêu dùng).

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của cuộc họp là thống nhất phương thức, cách làm để giải quyết, xử lý các vấn đề đặt ra, cần phải tập trung cao độ để hoàn thành những nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận 18-KL/TW, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ, ngành công thương đang đối mặt nhiều thách thức.

Thủ tướng cũng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành và cho biết thời gian qua, Chính phủ đã tập trung khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công thương.

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ của ngành.

Bộ, ngành công thương đối mặt nhiều thách thức, trong khi đó, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới là rất rõ, trách nhiệm thực hiện là lớn và nặng nề, nhất là việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số.

"Việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số phụ thuộc nhiều vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành. Bộ, ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra'', Thủ tướng nêu rõ.

Ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Công Thương cần khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 của Trung ương… để triển khai các nội dung trên các lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, theo Thủ tướng, Bộ cần giao các chỉ tiêu, đầu việc, thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng lãnh đạo bộ, đơn vị trong bộ, các tập đoàn kinh tế nhà nước, địa phương.

Cùng với đó, quan tâm xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; cương quyết, kịp thời thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt yêu cầu.

Chỉ rõ, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, khẩn trương hoàn thành việc trình ban hành các văn bản hướng dẫn, không để chậm trễ, nợ đọng.

Song song đó, tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lĩnh vực thương mại, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 82 thông qua chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm, do đó, đề nghị Bộ khẩn trương hoàn thành dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ phối hợp với các bộ liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương theo hướng phân định rõ thẩm quyền của các bộ, cơ quan, tránh chồng chéo, bảo đảm ''một việc - một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm''.

Đặc biệt là trong việc quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công thương.

Bộ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoàn thành trong tháng 4.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng; Bộ, ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch Điện VIII, bổ sung các dự án điện nền theo công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện.

Khẩn trương xây dựng phương án rà soát, tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối xăng dầu theo hướng giảm khâu trung gian, giảm chi phí; khẩn trương triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia; đẩy nhanh việc sử dụng xăng E10.

Cùng với đó, đẩy mạnh tái cơ cấu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng; đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn; xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI...

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; chuẩn bị kỹ nội dung, phương án đàm phán thuế đối ứng với Mỹ; tối ưu hóa, khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết, đàm phán các FTA mới...

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu số hóa và hiện đại hóa hệ thống phân phối nội địa, kích cầu tiêu dùng trong nước; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng thông tin, dữ liệu.