Xử lý nghiêm việc lợi dụng giá xăng dầu tăng để tăng giá vé không hợp lý dịp 30-4 21/04/2026 15:02

(PLO)- Bộ Xây dựng yêu cầu các hãng hàng không và ngành đường sắt cần xây dựng kế hoạch tăng chuyến trong ngày cao điểm, hạn chế tối đa tình trạng chậm, hủy chuyến.

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu toàn ngành và các địa phương tăng cường quản lý vận tải, kiểm soát chặt giá vé trong dịp lễ 30-4 và 1-5, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý, gây ảnh hưởng đến người dân.

Theo đó, Bộ Xây dựng giao lãnh đạo các cục chuyên ngành trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trọng tâm là giảm tai nạn, hạn chế ùn tắc trên các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là khu vực kết nối Hà Nội, TP.HCM, các tuyến cao tốc và đầu mối giao thông lớn.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phải chỉ đạo doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong kỳ nghỉ lễ. Việc tổ chức vận tải phải bảo đảm kết nối thông suốt với ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu, không để hành khách bị thiếu phương tiện.

Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại Hà Nội. Ảnh: V.LONG

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe và bán đúng giá đã công bố. Bộ nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc giá nhiên liệu tăng để tăng giá vé không hợp lý nhằm trục lợi.

Các địa phương phải chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông phù hợp, kịp thời xử lý các điểm bất cập, nhất là tại khu vực đèo dốc, đường trơn trượt, sương mù, tầm nhìn hạn chế. Đồng thời, bố trí các điểm dừng nghỉ tạm thời trên một số tuyến cao tốc để phục vụ người dân.

Thêm vào đó, địa phương phải quản lý chặt hoạt động vận tải, kiểm soát chi phí phù hợp với biến động giá nhiên liệu. Cùng đó là tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh vận tải, đặc biệt với xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định và vận tải thủy nội địa.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị vận tải bảo đảm đủ phương tiện và nhân lực, không đưa phương tiện hoặc người điều khiển không đủ điều kiện vào khai thác. Lái xe phải chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, thời gian lái xe, chở đúng số người, bố trí dừng nghỉ hợp lý, nhất là trên các tuyến đường dài.

Đối với lĩnh vực hàng không và đường sắt, các đơn vị phải tăng cường giám sát đội ngũ trực tiếp phục vụ chạy tàu, khai thác bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các hãng hàng không và ngành đường sắt cần xây dựng kế hoạch tăng chuyến trong ngày cao điểm, hạn chế tối đa tình trạng chậm, hủy chuyến.

Ngoài ra, các cảng hàng không phải phối hợp với các đơn vị liên quan để phân luồng hành khách, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc khu vực sân bay trong dịp cao điểm lễ.