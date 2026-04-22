200 trụ điện nằm giữa đường, chủ đầu tư bọc phản quang, gắn biển cảnh báo để bảo đảm an toàn 22/04/2026 10:56

Ghi nhận của pv PLO những ngày qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Cát Lái - chủ đầu tư dự án nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Thị Định đã tiến hành bọc phản quang toàn bộ trụ điện trong khu vực thi công để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình di dời.

Chủ đầu tư gắn biển cảnh báo lên các trụ điện. Ảnh: ĐT

Trao đổi với PLO, đại diện chủ đầu tư cho biết hiện dự án có 200 trụ điện chưa được di dời, do chưa có mặt bằng và thủ tục kinh phí di dời cho hạng mục này đang trong quá trình hoàn tất.

Trong thời gian chờ di dời, đơn vị thi công đang tiến hành gắn biển cảnh báo, bọc phản quang lên 200 trụ điện trên đường Nguyễn Thị Định. Đồng thời gắn thêm dạ quang để cảnh báo từ xa, việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với ngành điện TP.HCM để sớm di dời cột điện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án để có thể thông xe vào cuối năm nay.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm nay. Ảnh: ĐT

"Di dời được các trụ điện, có mặt bằng sạch thì các khó khăn cơ bản được giải quyết. Dự án sẽ được mở rộng lên 60 m, đảm bảo kết nối đồng bộ với các tuyến đường hiện hữu. Từ đó, cải thiện giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội" - đại diện chủ đầu tư thông tin.

Về phía Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết ngành điện TP.HCM cũng đã đề nghị chủ đầu tư sớm làm việc với UBND các phường để thực hiện thủ tục bồi thường lưới điện bị ảnh hưởng theo quy định.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM cam kết phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện các nội dung, hạng mục thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành điện. Từ đó, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân và khách hàng sử dụng điện trong khu vực. Đồng thời, để công trình hoàn thiện trong thời gian sớm nhất, góp phần cải thiện tình hình giao thông và mỹ quan đô thị của TP.