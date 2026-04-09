TP.HCM: Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định sắp hoàn thành 09/04/2026 08:54

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Thị Định được khởi công từ tháng 4-2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2026. Đây là một trong những dự án quan trọng để hoàn thiện mạng lưới giao thông huyết mạch phía Đông TP.HCM.

Đường Nguyễn Thị Định là tuyến đường kết nối với khu vực nút giao Mỹ Thủy, cảng Cát Lái và nút giao An Phú. Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 30 m, với 6 làn xe để đồng bộ với các tuyến đường hiện hữu.

Ghi nhận của PLO sau một năm triển khai thi công, tuyến đường dài gần 2 km đã bắt đầu lộ diện. Đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến nút giao Mỹ Thủy đã được trải nhựa, mở rộng khang trang. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một đoạn chưa được bàn giao mặt bằng, khiến dự án thi công cầm chừng.

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa được di dời. Nhiều trụ điện nằm lọt thỏm giữa đường vẫn đang chờ được di dời.

Về tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức cho biết đến nay dự án đã đạt khoảng 70% tiến độ, nhà thầu đang theo sát tiến độ chung. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng 10 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng khiến công trình chưa thể thi công đồng bộ.

Vì vậy, Chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp địa phương đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công, đồng thời sớm di dời hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Ngoài ra, hiện nay trên đường có khoảng 200 trụ điện chưa được di dời, do chưa có mặt bằng nhưng thủ tục kinh phí di dời cho hạng mục này đang trong quá trình hoàn tất.

"Các vướng mắc trên sẽ được giải quyết trong năm để đưa dự án nâng cấp, mở rộng Nguyễn Thị Định hoàn thành trong năm nay. Từ đó, cải thiện giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội" - đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức thông tin.

Tuyến đường Nguyễn Thị Định đang được mở rộng.

Nhiều đoạn đã được thảm nhựa lớp 1.

Tuy nhiên, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật chưa được triển khai.

Trụ điện vẫn nằm giữa đường.

Có trụ điện trở thành nơi để rác.

Dự kiến công tác di dời trụ điện sẽ hoàn thành trong thời gian tới.

Sau đó, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo.

Hiện tổng tiến độ dự án đạt hơn 70%.

Theo kế hoạch, trong năm 2026 dự án sẽ hoàn thành công tác mở rộng.