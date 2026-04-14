TP.HCM: Sơn cảnh báo trên trụ điện nằm giữa đường Nguyễn Thị Định

Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết ngành điện TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng phường Cát Lái (chủ đầu tư) về việc thực hiện di dời cột điện trên đường Nguyễn Thị Định.
Theo đó, đề nghị chủ đầu tư sớm làm việc với UBND các phường để thực hiện thủ tục bồi thường lưới điện bị ảnh hưởng theo quy định.
Đồng thời, đối với các trụ điện nằm dưới lòng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) sau mở rộng, đề nghị chủ đầu tư có biện pháp cảnh báo, sơn phản quang tại các vị trí trụ điện trên để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Trong thời gian chờ hoàn tất các hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường, thực hiện đầu tư xây dựng dự án di dời lưới điện, Điện lực TP.HCM đề nghị chủ đầu tư bố trí chi phí thực hiện, chịu trách nhiệm di dời trụ điện nằm giữa đường có nguy cơ gây mất an toàn cao đến vị trí phù hợp.
Công ty Điện lực Thủ Đức sẽ thực hiện kế hoạch cắt điện phục vụ thi công di dời lưới điện khi nhận được đề nghị chủ đầu tư.
Tổng công ty Điện lực TP.HCM cam kết phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện các nội dung, hạng mục thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành điện. Từ đó, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân và khách hàng sử dụng điện trong khu vực. Đồng thời, để công trình hoàn thiện trong thời gian sớm nhất, góp phần cải thiện tình hình giao thông và mỹ quan đô thị của TP.
Trước đó, PLO có bài viết về tiến độ dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định. Một mặt, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên hiện vẫn còn vướng mặt bằng và chưa di dời hạ tầng kỹ thuật.
Vì sao chưa di dời cột điện trên đường?
Lý giải về nguyên nhân chưa di dời cột điện trên đường tại các dự án giao thông, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết để thực hiện việc thu hồi hệ thống điện hiện hữu (bao gồm trụ điện), điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành lưới điện thay thế để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân và khách hàng sử dụng điện trong khu vực.
Theo nguyên tắc đó, tháng 1-2025, chủ đầu tư dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định đã triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế lập hồ sơ “di dời – tái lập” lưới điện trong phạm vi dự án.
Tuy nhiên, do thời điểm đó Quyết định số 28 không còn hiệu lực nên Sở Công Thương TP.HCM (đơn vị có trách nhiệm thẩm định hồ sơ) ngừng tiếp nhận giải quyết hồ sơ khiến việc di dời lưới điện chưa được chủ đầu tư triển khai thực hiện.
Tới tháng 3-2026, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 11 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Tiếp đó là văn bản số 2535 về việc bồi thường, hỗ trợ, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc các dự án đầu tư công trên địa bàn TP.
Ngay sau đó, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã gửi văn bản, đề nghị chủ đầu tư triển khai các công tác liên quan để di dời trụ điện trên đường Nguyễn Thị Định nói riêng, các dự án tương tự khác nói chung.