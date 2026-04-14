TP.HCM: Sơn cảnh báo trên trụ điện nằm giữa đường Nguyễn Thị Định 14/04/2026 17:02

(PLO)- Ngành điện TP.HCM sẽ phối hợp với chủ đầu tư trong việc làm cảnh báo, sơn phản quang khu vực cột điện nằm đường Nguyễn Thị Định.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết ngành điện TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng phường Cát Lái (chủ đầu tư) về việc thực hiện di dời cột điện trên đường Nguyễn Thị Định.

Theo đó, đề nghị chủ đầu tư sớm làm việc với UBND các phường để thực hiện thủ tục bồi thường lưới điện bị ảnh hưởng theo quy định.

Đồng thời, đối với các trụ điện nằm dưới lòng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) sau mở rộng, đề nghị chủ đầu tư có biện pháp cảnh báo, sơn phản quang tại các vị trí trụ điện trên để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

TP.HCM sẽ sơn phản quang trụ điện trên đường Nguyễn Thị Định để cảnh báo. Ảnh: ĐT

Trong thời gian chờ hoàn tất các hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường, thực hiện đầu tư xây dựng dự án di dời lưới điện, Điện lực TP.HCM đề nghị chủ đầu tư bố trí chi phí thực hiện, chịu trách nhiệm di dời trụ điện nằm giữa đường có nguy cơ gây mất an toàn cao đến vị trí phù hợp.

Công ty Điện lực Thủ Đức sẽ thực hiện kế hoạch cắt điện phục vụ thi công di dời lưới điện khi nhận được đề nghị chủ đầu tư.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM cam kết phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện các nội dung, hạng mục thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành điện. Từ đó, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân và khách hàng sử dụng điện trong khu vực. Đồng thời, để công trình hoàn thiện trong thời gian sớm nhất, góp phần cải thiện tình hình giao thông và mỹ quan đô thị của TP.

Trước đó, PLO có bài viết về tiến độ dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định. Một mặt, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên hiện vẫn còn vướng mặt bằng và chưa di dời hạ tầng kỹ thuật.