TP.HCM khẩn trương phê duyệt hồ sơ thu phí điện tử không dừng cho dự án Vành đai 3 21/04/2026 20:16

Mới đây, UBND TP.HCM có ý kiến chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn TP.

Về tiến độ dự án, UBND TP yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) khẩn trương phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật các hạng mục hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC), công trình kiểm soát tải trọng xe trong tháng 4. Đồng thời, gửi hồ sơ và phối hợp với các chủ đầu tư dự án thành phần để tổ chức triển khai, bảo đảm đồng bộ toàn tuyến.

Đoạn Vành đai 3 phía Đông TP.HCM chưa thể thông xe dịp 30-4 này. Ảnh: ĐT

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần rà soát, lập lại tiến độ chi tiết các gói thầu; làm rõ tình trạng triển khai từng hạng mục, khó khăn, vướng mắc và kế hoạch, giải pháp thực hiện. Các đơn vị cần xác nhận, cam kết thực hiện theo tiến độ, gửi UBND TP và Sở Xây dựng theo dõi.

Chủ đầu tư cần có giải pháp xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ. Trường hợp không bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP (hoàn thành trước ngày 30-6), phải báo cáo cụ thể. Trong đó cần nêu rõ khối lượng hoàn thành, phần còn lại, nguyên nhân và kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Cùng với đó, chủ đầu tư cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; kiện toàn nhân sự điều hành để đẩy nhanh tiến độ thi công; Chỉ đạo nhà thầu triển khai các giải pháp đột phá, tăng cường huy động nguồn lực, mở rộng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp; chủ động tập kết vật liệu phục vụ thi công.

Ban Giao thông cần thực hiện nghiêm các quy định về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và các quy định pháp luật liên quan. Song song đó là tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc vật liệu, biện pháp thi công và công tác nghiệm thu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

Đối với công tác xử lý nền đất yếu, Ban Giao thông cần tổ chức theo dõi, quan trắc thường xuyên để đánh giá, điều chỉnh giải pháp phù hợp.

Ban Giao thông chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, UBND TP và các cơ quan liên quan về tiến độ, chất lượng và các nội dung liên quan đến dự án Vành đai 3 TP.HCM.