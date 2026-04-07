Dự án Vành đai 3 TP.HCM phải hoàn thành trước ngày 30-6 07/04/2026 19:15

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo tiến độ dự án Vành đai 3, trong đó phải hoàn thành trước ngày 30-6, đồng thời cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai Thông báo 166 của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc kiểm tra tiến độ dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các tuyến đường giao thông kết nối. Trong đó, dự án Vành đai 3 TP.HCM phải đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

UBND TP.HCM yêu cầu đưa dự án Vành đai 3 TP.HCM phải hoàn thành trước ngày 30-6. Ảnh: ĐT

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung nguồn lực triển khai, đôn đốc và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm các mốc tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM và dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu cần hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trước ngày 30-6.

Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành – Tham Lương, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào vận hành trong năm 2030.

Tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm cần khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án, đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án trước ngày 30-4.

Tương tự, tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án, phấn đấu khởi công trước ngày 30-6.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo dõi, giám sát tiến độ; kịp thời tham mưu TP chỉ đạo kịp thời quá trình thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Với các mốc tiến độ trên, ngày 7-4, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết hiện nay dự án Vành đai 3 đang gặp khó khăn về vật liệu như nguồn nhựa đường.

Đồng thời, giá nhiên liệu tăng cao cũng đã tác động tới tiến độ dự án. Tuy nhiên, hiện nhà thầu, chủ đầu tư vẫn đang nỗ lực để đưa dự án về đích đúng theo chỉ đạo.