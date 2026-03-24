TP.HCM: Chốt hạn hoàn thành Vành đai 3 và loạt dự án kết nối sân bay Long Thành 24/03/2026 17:34

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, đảm bảo hoàn thành dự án Vành đai 3 và đưa vào khai thác trước ngày 30-6-2026.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ. Các đơn vị cần tập trung rà soát, đôn đốc và hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật tư, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trước ngày 30-6-2026. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đối với dự án Vành đai 3 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương chấn chỉnh các nhà thầu. Các đơn vị phải tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính, đồng thời rà soát, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công phù hợp. Mục tiêu là bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trước ngày 30-6-2026 theo tiến độ đã cam kết.

Tại dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cần khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục. Đơn vị phải hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và báo cáo Hội đồng nghiệm thu nhà nước để kiểm tra, chấp thuận nhằm đưa tuyến chính cao tốc thuộc dự án thành phần 3 vào khai thác trước ngày 31-3.

Đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, các sở ngành, nhà đầu tư và đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã được UBND TP thống nhất.

Với dự án Vành đai 4 TP.HCM, Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các dự án thành phần trước ngày 30-3, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Cũng trong văn bản này, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo các dự án đường sắt kết nối với sân bay Long Thành.

Cụ thể, đối với tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành – Tham Lương, Ban Quản lý Đường sắt đô thị cần đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo dự án hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2030.

Đối với đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2, văn bản nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm chưa đảm bảo tiến độ. Do đó, các sở ngành liên quan phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Riêng tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, các sở ngành tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị cần kịp thời báo cáo để UBND TP xem xét, chỉ đạo.