Đẩy nhanh thực hiện các tuyến metro kết nối sân bay Long Thành 24/03/2026 16:39

(PLO)- TP.HCM đang gấp rút triển khai các thủ tục để có thể khởi công hàng loạt tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Long Thành như metro số 6, metro số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm và đoạn Thủ Thiêm – Long Thành.

TP.HCM sẽ thực hiện hàng loạt tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) kết nối sân bay Long Thành là để rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh TP.HCM đang triển khai mạng lưới metro quy mô lớn. Đặc biệt, nhằm giải quyết bài toán đi lại giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành trong 30 phút, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đang chuẩn bị đầu tư nhiều tuyến metro mới trong giai đoạn tới.

TP.HCM triển khai nhiều tuyến đường sắt đô thị trong năm 2026.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, trước mắt, khi tuyến Bến Thành - Tham Lương hoàn thành, hành khách có thể kết nối từ các ga của tuyến metro số 2 đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng xe buýt với quãng đường khoảng 2 km. TP đang chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

TP.HCM đang gấp rút chuẩn bị khởi công nhiều tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Long Thành.

Metro số 2 được xem là một trong những dự án trọng điểm của TP.HCM. Tuyến metro này sẽ được kéo dài qua Thủ Thiêm, đến sân bay Long Thành thông qua tuyến Thủ Thiêm – Long Thành. Đây là tuyến kết nối quan trọng theo trục Bắc – Nam của TP.HCM và đóng vai trò kết nối khu trung tâm với sân bay Long Thành.

Tương tự, tuyến metro số 6 giai đoạn 1 cũng kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất về Phú Hữu dài 22km. Hành khách sẽ di chuyển về ga Phú Hữu, sau đó tiếp nối về sân bay Long Thành. Điểm đặc biệt của tuyến này là đi ngầm hoàn toàn nên thi công phức tạp và tổng mức đầu tư lớn với khoảng 3,3 tỉ USD.

Về tiến độ cụ thể của tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, hiện TP.HCM đã chấp thuận chủ trương thành lập Hội đồng Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Sở Tài chính và nhà đầu tư để trình HĐND TP.HCM thông qua danh mục quỹ đất đối ứng cho dự án trong kỳ họp gần nhất. Nhà đầu tư dự kiến trình Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (thiết kế FEED) trong tháng 3-2026 và phấn đấu khởi công trước ngày 20-4-2026.

Đối với tuyến Thủ Thiêm – Long Thành, TP đang xem xét giao Tập đoàn Trường Hải (Thaco) nghiên cứu triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng BT, phấn đấu khởi công trước 30-6-2026.

Sở Xây dựng TP cho biết tuyến metro số 6, Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành là một trong những dự án được ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Với những nỗ lực trên, từ nay tới năm 2030, TP.HCM sẽ xây dựng hệ thống ĐSĐT kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất.