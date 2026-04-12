Đảm bảo nguồn vật liệu, Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh tăng tốc thi công về đích 12/04/2026 08:53

Ngày 12-4, theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, mục tiêu hoàn thành Vành đai 3 qua địa phận tỉnh Tây Ninh và đưa dự án vào khai thác trong năm 2026 vẫn được giữ vững. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, việc đảm bảo nguồn vật liệu đầy đủ và kịp thời là yếu tố quyết định.

Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh đang tăng tốc về đích. Ảnh: HD

Thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, đôn đốc nhà thầu tăng cường nguồn lực, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận và tập kết vật liệu ngay khi được cấp phép, qua đó bù đắp phần thiếu hụt và đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.

Cầu Tân Bửu trên tuyến đường Vành đai 3 kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương cơ bản hoàn thành. Ảnh: HD

Theo Sở Xây dựng Tây Ninh, tổng nhu cầu cát của dự án lên tới 859.000 m³, trong đó mới đưa về công trường khoảng 735.000 m³, còn thiếu 124.000 m³. Để đảm bảo tiến độ thi công từ tháng 4 đến tháng 7-2026, mỗi tháng cần bổ sung hơn 30.000 m³ cát. Cùng với đó, vật liệu đá cũng đang thiếu khoảng 148.000 m³, trong khi nguồn cung đạt chuẩn chủ yếu nằm tại các mỏ ở Đồng Nai.

Các đơn vị thi công tiến hành rút lõi bê tông để nghiệm thu chất lượng mặt đường. Ảnh: HD

Trước thực trạng này, ngành chức năng Tây Ninh đã chủ động tổng hợp nhu cầu và gửi đề nghị hỗ trợ đến UBND tỉnh Đồng Nai nhằm đảm bảo nguồn cung. Đồng thời, các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, chủ động làm việc với đơn vị cung ứng để tháo gỡ khó khăn, nâng công suất vận chuyển, bù lại phần tiến độ còn chậm.

Nút giao Vành đai 3 kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh

Nút giao Vành đai 3 kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành đang gấp rút thi công về đích. Ảnh: HD

Dự án Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài hơn 76 km, đi qua TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh, được chia thành 8 dự án thành phần. Riêng đoạn qua Tây Ninh dài gần 7 km, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý dự án, đến nay các mốc tiến độ cơ bản vẫn được đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ và địa phương.

Hệ thống biển báo, lề đường và gia cố mái taluy đang được gấp rút thi công. Ảnh: HUỲNH DU

Cụ thể, các gói thầu quan trọng đều đạt tỷ lệ hoàn thành cao: Gói XL1 đạt khoảng 92%, đang triển khai thảm nhựa và lắp đặt khe co giãn cầu; gói XL2 đạt 93,82%, tập trung hoàn thiện hệ thống thoát nước, bệ trụ đèn; gói XL3 đạt 94,07%, đang hoàn thiện lề đường và gia cố mái taluy. Các gói thầu còn lại như XL3A, XL4A, XL5 cũng cơ bản bám sát kế hoạch.

Các gói thầu trên tuyến Vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: HD

Đáng chú ý, toàn bộ các hạng mục di dời điện trung, hạ thế và cao thế đã hoàn thành, góp phần tạo mặt bằng thông suốt cho thi công. Đây được xem là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh các hạng mục còn lại trong giai đoạn nước rút về đích.