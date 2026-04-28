Cận cảnh loạt dự án, công trình quy mô lớn được TP.HCM khởi công vào ngày mai 28/04/2026 09:47

(PLO)- Ngày 29-4, TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công các dự án, công trình quy mô lớn gồm: Quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính TP.HCM; tuyến đường sắt số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm; Dự án công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya...

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), TP.HCM đồng loạt khởi công các công trình quy mô lớn, ý nghĩa nhằm góp phần phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo nền tảng thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính TP.HCM

Dự án xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM có quy mô khoảng 33 ha, thuộc phường An Khánh, với tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỉ đồng. Dự án chia thành 4 thành phần độc lập: Hạ tầng kỹ thuật và hầm xe; Trung tâm hành chính TP.HCM; Trung tâm hội nghị - biểu diễn và Quảng trường trung tâm.

Khu đất xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính TP.HCM được bao quanh bởi 3 trục giao thông lớn.

﻿ Với trục đường Mai Chí Thọ, khu trung tâm hành chính TP.HCM dễ dàng kết nối khu vực trung tâm qua đường hầm Thủ Thiêm, Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

﻿ Trục đường Nguyễn Cơ Thạch giúp dự án kết nối một phần trung tâm TP qua cầu Thủ Thiêm và khu vực phía Nam trung tâm TP qua cầu Thủ Thiêm 4 (hình thành trong tương lai).

Đường Tố Hữu là trục đường mặt tiền của Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, thuận tiện kết nối với nhiều tuyến đường khác trong khu đô thị Thủ Thiêm.

Kết nối trực tiếp đường R12 (nội đô khu Thủ Thiêm), dự án dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm của TP.HCM thông qua cầu Ba Son.

Phần lớn mặt bằng bên trong khu đất đã được xử lý để triển khai các công đoạn khởi công, xây dựng tiếp theo.

﻿ Khi hình thành dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời, phát triển hệ thống không gian xanh và không gian công cộng; tổ chức không gian kiến trúc - nghệ thuật có chất lượng, tạo điểm nhấn cảnh quan và giá trị biểu tượng cho khu vực. Trong ảnh: Phối cảnh dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM.

Dự án công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ được quy hoạch và mở rộng Khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM) trên tổng diện tích khoảng hơn 30 ha. Trong đó, khoảng 11 ha dành để mở rộng bảo tàng, phần diện tích còn lại phát triển công viên cây xanh đa chức năng, kết hợp không gian công cộng, vui chơi giải trí và dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Toàn cảnh khu vực Bến Nhà rồng - Khánh hội cùng bảo tàng di tích lịch sử Hồ Chí Minh (chi nhánh Hồ Chí Minh).

Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM tại số 1 Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu), dự kiến được mở rộng lên khoảng 11 ha.

Tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm

Ngày 29-4, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm cũng là một trong bốn dự án, công trình có quy mô lớn được TP.HCM khởi công dịp 30-4 năm nay. Dự án có tổng vốn gần 46.300 tỉ đồng, là tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TP hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) và hạ tầng giao thông vùng.

Tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6,2 km, bắt đầu tại ga Bến Thành - đầu mối trung chuyển lớn của mạng lưới metro tương lai.

Từ ga Bến Thành, tàu đi ngầm theo trục Hàm Nghi (phường Sài Gòn), hướng về khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Trục đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn), tuyến đường có metro ngầm đi qua.

Từ ga Hàm Nghi, tàu metro đi ngầm dưới sông Sài Gòn sẽ kết nối với tuyến đường.

Dọc trục đường Mai Chí Thọ sẽ xây dựng nhiều nhà ga của tuyến gồm: Đại lộ vòng cung, Cung thiếu nhi, Bệnh viện quốc tế, Bình Khánh và ga Thủ Thiêm.

Khu đất dự kiến xây dựng ga Thủ Thiêm, tuyến được định hướng kéo dài đến sân bay Long Thành, hình thành tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trong tương lai.

Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya

Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ) có tổng vốn đầu tư 59.000 tỉ đồng. Dự án được xây dựng thành trung tâm giáo dục, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo quy mô lớn, tạo lực hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TPHCM.

Dự án có diện tích gần 880 ha, thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn. Khu đất có các mặt tiếp giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai.

Toàn cảnh khu đất quy hoạch dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM.

