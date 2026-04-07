Đề xuất triển khai 2 tuyến metro dài 32km nối trung tâm TP.HCM - Bình Dương 07/04/2026 09:30

(PLO)- Liên danh nhà đầu tư đề xuất triển khai 2 tuyến metro kết nối trung tâm TP.HCM - Bình Dương trong năm 2027 với tổng mức đầu tư hơn 124.000 tỉ đồng.

Liên danh Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex IDC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa đề xuất với UBND TP.HCM đầu tư 2 tuyến metro nối trung tâm TP.HCM - Bình Dương.

Hai tuyến metro được đề xuất gồm tuyến số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM), đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng vốn hơn 124.000 tỉ đồng.

Tuyến đường sắt đô thị TP mới Bình Dương - Suối Tiên có chiều dài khoảng 32 km bao gồm tuyến chính 29 km, đoạn nối depot khoảng 3,4 km. Ảnh minh họa: ĐT

Cụ thể, tuyến đường sắt đô thị TP mới Bình Dương - Suối Tiên có chiều dài khoảng 32 km bao gồm tuyến chính 29 km, đoạn nối depot khoảng 3,4 km. Điểm đầu ga S1 (trung tâm TP mới) thuộc phường Bình Dương. Điểm cuối ga Bến xe Suối Tiên thuộc phường Đông Hòa.

Dự kiến tuyến này có 19 ga trên cao và một depot. Tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h. Tổng mức đầu tư dự kiến (chưa bao gồm lãi vay) khoảng 64.370 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 8.032 tỉ đồng.

Đối với tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM, tuyến này có chiều dài hơn 24 km. Điểm đầu kết nối ga S5 của tuyến số 1, thuộc phường Bình Dương. Điểm cuối kết nối ga Hiệp Bình của tuyến số 3 (Hiệp Bình Phước - An Hạ) thuộc phường Hiệp Bình.

Tuyến metro này dự kiến có 14 ga trên cao, một depot. Tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h. Tổng mức đầu tư dự kiến (chưa bao gồm lãi vay) khoảng 59.968 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 15.671 tỉ đồng.

Liên danh nhà đầu tư cho biết đơn vị sẽ tập trung nghiên cứu toàn diện và đề xuất triển khai theo mô hình đường sắt đô thị gắn kết với phát triển đô thị (TOD) theo phương thức đầu tư PPP (hợp đồng BOT, BT,...). Phương án này nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước, đồng thời đảm bảo tính khả thi tài chính và hiệu quả vận hành lâu dài cho dự án.

Liên danh nhà đầu tư cam kết xây dựng phương án tổng thể, trong đó trọng tâm là các giải pháp quy hoạch không gian đô thị quanh các nhà ga để khai thác tối đa giá trị gia tăng từ quỹ đất. Từ đó, góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nâng cao năng lực kết nối liên vùng, cải thiện chất lượng không gian đô thị, môi trường sống và rất cần thiết triển khai trong giai đoạn hiện nay.

Do đó, Liên danh nhà đầu tư kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận chủ trương giao cho Liên danh thực hiện nghiên cứu dự án bằng nguồn vốn của doanh nghiệp và đề xuất phương án đầu tư, tối đa trong thời gian 3 tháng.

Liên danh nhà đầu tư cam kết huy động và tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư tuyến metro TP mới Bình Dương - Suối Tiên và tuyến Thủ Dầu Một - TP.HCM. Trong đó phấn đấu hoàn thành các thủ tục pháp lý trong năm 2026, đảm bảo đủ điều kiện khởi công vào quý I - 2027; hoàn thành đưa vào khai thác vận hành năm 2030.