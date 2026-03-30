Điều chỉnh hướng tuyến metro số 7 Tân Kiên - Vinhomes Grand Park 30/03/2026 11:31

(PLO)- Tuyến metro số 7 (Tân Kiên - Vinhomes Grand Park) sẽ được điều chỉnh hướng tuyến từ đường Trần Bạch Đằng sang đường Tố Hữu đi ngầm.

UBND phường An Khánh, TP.HCM vừa cho biết đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 - Phân khu số 1 (thuộc các khu vực 3, 4 và các khu liên quan trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm), sẽ có 2 tuyến metro đi ngầm gồm metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và metro số 7 (Tân Kiên - Vinhomes Grand Park).

Trong đó, việc quy hoạch này đảm bảo mạng lưới giao thông được tổ chức hoàn chỉnh, liên thông, đảm bảo khả năng kết nối khu vực với các trục giao thông chính của TP và lân cận.

Cụ thể, đối với tuyến metro số 7 sẽ được cập nhật đi ngầm đoạn đường Tố Hữu và đường Bùi Thiện Ngộ, không đi qua tuyến đường Trần Bạch Đằng.

Trước đó, theo quy hoạch tuyến này dài hơn 51 km. Trong đó có 16,5 km đi ngầm và gần 35 km đi trên cao. Tuyến có lộ trình từ ga Tân Kiên, đi qua Nguyễn Văn Linh, khu Nam TP, Phú Mỹ Hưng, Huỳnh Tấn Phát, Trần Não, Thảo Điền, Thanh Đa, Trường Thọ, Khu Công nghệ cao và kết thúc tại Vinhomes Grand Park.

Việc nắn hướng tuyến nhằm bảo đảm tuyến tiếp cận trực tiếp Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM sắp xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khu trung tâm này rộng 7,84 ha, có mặt tiền nằm dọc đường Tố Hữu, hướng ra quảng trường trung tâm.

Mới đây, một Liên danh nhà đầu tư đã kiến nghị UBND TP.HCM cho phép đầu tư tuyến metro số 7 theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn thành hồ sơ đề xuất đầu tư trong tháng 6-2026, góp đủ vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai dự án theo phê duyệt.

Bên cạnh đó, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm) cũng sẽ đi ngầm toàn bộ qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuyến có chiều dài gần 6 km, tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỉ đồng. Hướng tuyến bắt đầu từ khu vực Bến Thành, đi theo đường Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn, sau đó cắt qua các trục Trần Bạch Đằng và Tố Hữu, tiếp tục chạy dọc Mai Chí Thọ để đến ga Thủ Thiêm.

Hiện TP.HCM đang đẩy nhanh các thủ tục để dự án có thể khởi công vào tháng 4-2026.