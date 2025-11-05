9 tuyến metro được TP.HCM ưu tiên đầu tư sẽ đi qua khu vực nào? 05/11/2025 14:31

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, từ nay đến trước năm 2035, thành phố dự kiến đầu tư khoảng 37,15 tỉ USD để phát triển 9 tuyến metro, gồm 6 tuyến ở khu vực trung tâm, 2 tuyến tại Bình Dương và 1 tuyến hướng Vũng Tàu.

9 tuyến metro ưu tiên đầu tư

Khi hoàn thành, mạng lưới metro này sẽ trở thành trục xương sống của giao thông công cộng vùng Đông Nam Bộ, kết nối liền mạch TP.HCM mới, đồng thời liên thông với hệ thống đường sắt quốc gia và sân bay Long Thành, góp phần giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Quy mô 9 tuyến metro TP.HCM sẽ được đầu tư trước năm 2035 như sau:

Tuyến số 1 (An Hạ - Suối Tiên) có tổng chiều dài 40,8 km, bao gồm 15,5 km đi ngầm và 25,3 km đi trên cao. Tuyến dự kiến có 30 nhà ga gồm 14 ga ngầm và 16 ga trên cao, sử dụng Depot An Hạ và Depot Long Bình.Tổng mức đầu tư sơ bộ 3,28 tỉ USD.

Tuyến metro số 2 (Thủ Thiêm - Củ Chi) có tổng chiều dài 62,17 km, bao gồm 12,83 km đi ngầm và 49,34 km đi trên cao, dự kiến có 42 nhà ga, gồm 12 ga ngầm và 30 ga trên cao. Tổng vốn ước tính sơ bộ 2,77 tỉ USD.

Tuyến này sẽ sử dụng Depot Bình Mỹ (Củ Chi), Depot Tham Lương và Depot Phước Hiệp.

Tuyến metro số 3 (An Hạ - Hiệp Bình Phước) có tổng chiều dài 45,81 km, trong đó 16,05 km đi ngầm và 29,77 km đi trên cao. Tuyến dự kiến có 35 ga, gồm 15 ga ngầm và 20 ga trên cao, sử dụng các depot An Hạ, Depot Tân Kiên, và Depot Hiệp Bình Phước. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5,05 tỉ USD.

Tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước) có tổng chiều dài 47,32 km, trong đó 25,62 km đi ngầm và 21,7 km đi trên cao. Tuyến này gồm 37 ga với 21 ga ngầm và 16 ga trên cao, sử dụng depot Đông Thạnh (Hóc Môn) và depot Hiệp Phước. Tổng vốn đầu tư sơ bộ 5,96 tỉ USD.

Tuyến số 6 (Vành đai trong) có tổng chiều dài 53,8 km với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 8 tỉ USD. Theo quy hoạch, tuyến metro này gồm 45,6km đi ngầm và 8,2km đi trên cao. Toàn tuyến dự kiến có 38 ga, trong đó có 32 ga ngầm, 6 ga trên cao, sử dụng các depot Bình Hưng, Bình Triệu, Hiệp Bình Phước và Long Trường.

Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành

Theo báo cáo, tuyến metro này có chiều dài 41,83 km, tổng vốn đầu tư ước tính 3,21 tỉ USD, nối trung tâm TP.HCM (ga Thủ Thiêm) với sân bay quốc tế Long Thành. Tuyến được thiết kế gồm 40,67 km đi trên cao, 15,13 km đoạn ngầm và 0,43 km trên mặt đất, với 20 nhà ga, trong đó 16 ga trên cao và 4 ga ngầm.

Tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) có tổng chiều dài 32,43km, bao gồm tuyến chính 29,01km toàn bộ đi trên cao và đoạn nối depot 3,42km. Tổng mức đầu tư dự kiến 2,27 tỉ USD. Ngày 16-8, UBND TP.HCM đã có quyết định giao Ban Quản lý đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tuyến metro này.

Tuyến metro số 2 (Thủ Dầu 1-TP.HCM) có chiều dài 21,87km, toàn bộ đi trên cao. Toàn tuyến dự kiến có 13 nhà ga trên cao và 1 depot dùng chung với depot của tuyến số 1 Thành phố mới Bình Dương-Suối Tiên. Tổng mức đầu tư của tuyến này dự kiến 2,27 tỉ USD.

Tuyến metro số 3 Vũng Tàu- Bà Rịa-Phú Mỹ, tuyến này dài 63 km, có tính tới đoạn kết nối sân bay Long Thành khoảng 23km (chiều dài theo quy hoạch trước đây 40km). Tổng mức đầu tư dự kiến 4,83 tỉ USD.

Ngoài ra, 2 tuyến metro quan trọng cũng sẽ đầu tư trong giai đoạn này là tuyến số 12 TP.HCM - Cần Giờ và tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương).

TOD là chìa khóa hiện thực hóa giấc mơ metro

KTS Trương Nam Thuận, Hội KTS Việt Nam nhận định metro không chỉ là một tuyến đường sắt chở người, mà là thước đo của một đô thị văn minh.

Metro là biểu tượng của đô thị hiện đại, giúp giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, kéo giá trị đất quanh tuyến lên, nâng cao năng suất xã hội và tái cấu trúc đô thị theo hướng bền vững. Những lợi ích đó không nằm trong bất kỳ báo cáo tài chính nào, nhưng lại được thể hiện rõ trong “bản đồ thịnh vượng” của thành phố.

Cần Giờ cũng sẽ được ưu tiên đầu tư tuyến metro kết nối

Muốn hiện thực giấc mơ hơn 1.000 km đường sắt đô thị, TP.HCM không thể chỉ nghĩ đến chuyện làm đường, mà phải nghĩ đến việc xây một mô hình đô thị xoay quanh đường sắt, tức mô hình TOD. TOD không chỉ là chiến lược quy hoạch, mà là một triết lý phát triển: Lấy giao thông công cộng làm trung tâm để tổ chức lại cuộc sống đô thị.

Trong một đô thị TOD, các tuyến metro, BRT, xe buýt mini, xe đạp công cộng hay đường đi bộ đều không đứng riêng lẻ mà kết nối thành mạng lưới thông minh, mượt mà, giúp con người di chuyển dễ dàng mà không cần dựa vào xe cá nhân. Mỗi nhà ga metro trở thành hạt nhân phát triển, nơi tập trung dịch vụ, thương mại, nhà ở, không gian xanh và việc làm. Người dân có thể bước ra khỏi nhà, đi bộ vài phút là tới ga; từ ga có thể đến nơi làm việc, mua sắm hay thư giãn mà không cần lo kẹt xe hay khói bụi. KTS Trương Nam Thuận, Hội KTS Việt Nam

Metro là xương sống của lối sống đô thị mới. TOD biến những điểm dừng metro thành điểm sống, nơi con người tương tác, làm việc, sáng tạo và tận hưởng cuộc sống.

Metro sẽ là trục xương sống của giao thông TP.HCM.

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, việc phát triển hệ thống metro chính là giải pháp nền tảng và duy nhất để giải quyết căn cơ, bền vững những vấn đề của đô thị hiện đại.

Metro không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông, mà còn là chìa khóa để giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao an toàn và chất lượng sống cho người dân.

Đơn vị đang tập trung vào việc rà soát, cập nhật và điều chỉnh tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị. Công tác này không chỉ dừng ở việc xác định tổng chiều dài toàn mạng lưới hay vị trí chi tiết từng nhà ga, mà còn hướng tới việc đồng bộ hóa quy hoạch với các khu TOD lân cận với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng kinh tế - xã hội của từng khu vực.

Theo tính toán sơ bộ, trên tổng chiều dài quy hoạch 1.012 km đường sắt đô thị, TP.HCM sẽ có khoảng 700 - 800 nhà ga.