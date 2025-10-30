11/14 nhà ga tuyến Metro số 1 ngừng bán vé giấy 30/10/2025 09:02

(PLO)- Bắt đầu từ ngày 1-11, tuyến metro số 1 sẽ ngừng bán vé giấy tại 5 nhà ga, nâng tổng số ga không còn bán loại vé này lên 11/14 ga toàn tuyến.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) đã có thông báo về việc dừng bán vé giấy in mã QR tại quầy bán vé và hướng dẫn đăng ký vé tháng cho học sinh - sinh viên tại tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

HURC1 cho biết, từ ngày 1-11, các nhà ga Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, Thủ Đức và Khu Công nghệ cao sẽ dừng bán vé giấy có mã QR tại quầy bán vé.

Trước đó, metro số 1 cũng đã ngưng bán vé giấy có mã QR tại quầy bán vé ở các nhà ga Nhà hát thành phố, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng, Phước Long, Rạch Chiếc. Hiện có 11/14 nhà ga của tuyến metro số 1 không còn bán vé giấy.

Thay vì phải mua vé trực tiếp tại quầy như trước đây, hành khách ở 5 nhà ga này có thể thanh toán vé tàu bằng các hình thức điện tử, không sử dụng tiền mặt.

Các hình thức thanh toán bao gồm mua vé tại máy bán vé, kiosk tự động, thanh toán bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc thông qua ứng dụng HCMC Metro HURC. Nếu cần hỗ trợ, hành khách có thể liên hệ trực tiếp nhân viên nhà ga để được hướng dẫn.

11/14 nhà ga dừng bán vé giấy.

Bên cạnh đó, công ty cũng thông tin về quy trình đăng ký vé tháng dành cho học sinh – sinh viên khi sử dụng tuyến metro số 1. Cụ thể, từ ngày 1-11, hành khách là học sinh, sinh viên thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký đối tượng ưu tiên trên ứng dụng Công dân số TP.HCM.

Bước 2: Sau khi hoàn tất đăng ký, hành khách đến một trong các ga Nhà hát Thành phố, Tân Cảng, Phước Long, Đại học Quốc gia để liên kết căn cước công dân gắn chip với ứng dụng HCMC Metro HURC.

Tại đây, cần xuất trình thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân gắn chip cùng giấy xác nhận đang theo học (bản chính) để nhân viên nhà ga xác thực thông tin.

Bước 3: Khi thông tin đã được xác nhận, hành khách có thể mua vé tháng học sinh – sinh viên trên ứng dụng HCMC Metro HURC và dùng căn cước công dân gắn chip để lên tàu.

Trong trường hợp hành khách bị mất hoặc chưa được cấp lại căn cước trong thời gian sử dụng vé tháng, có thể dùng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC để tiếp tục đi tàu.

Công ty cho biết sẽ thu lại bản chính giấy xác nhận đang là học sinh – sinh viên để lưu trữ hồ sơ.

Đối với hành khách mua vé lượt tại máy bán vé tự động (TVM), kiosk, quầy vé hoặc qua ứng dụng HCMC Metro HURC, vé chỉ có hiệu lực trong ngày mua. Nếu vé hết hạn mà chưa được sử dụng, công ty không hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

Từ ngày 1-11, hành khách còn được phép mang xe đạp gấp cá nhân lên tàu metro số 1 sau thời gian thí điểm từ 1-8. Xe đạp gấp phải được xếp gọn trong túi đựng, không sử dụng trong khu vực nhà ga và trên tàu, đảm bảo kích thước không vượt quá 120x70x40cm, không ảnh hưởng đến không gian và an toàn vận hành.