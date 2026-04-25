Cà Mau khánh thành, khởi công nhiều công trình trọng điểm 25/04/2026 17:53

(PLO)- Trong ngày 25-4, tỉnh Cà Mau đã đồng loạt được khởi công, cất nóc và khánh thành hàng loạt công trình như: cầu Nguyễn Đình Chiểu, Hải đội Dân quân thường trực, bệnh viện Đa khoa 1.200 giường...

Ngày 25-4, tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức khánh thành, khởi công và phát động thi đua tại nhiều công trình trọng điểm về an sinh xã hội, quốc phòng và giao thông. Cụ thể:

Tại xã Sông Đốc, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công dự án “Đầu tư xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tỉnh”, tổng mức đầu tư khoảng 483 tỉ đồng. Dự án gồm các hạng mục chính, như: khu doanh trại, cầu cảng, bến neo đậu, trạm cấp phát xăng và hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ.

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng lực lượng Hải đội Dân quân thường trực vững mạnh, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, lực lượng này sẽ thực hiện tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển đảo và tham gia phát triển kinh tế biển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng dân quân trên biển và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Cạnh đó, công trình cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là kinh tế biển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học.

Người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau lưu ý trong quá trình triển khai cần tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và chú trọng an toàn lao động.

Đồng thời cũng đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn phát sinh để dự án triển khai thông suốt, hiệu quả.

Cũng trong ngày 25-4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khánh thành dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (giai đoạn 2); tổng mức đầu tư hơn 68 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 32.800m2. Dự án gồm các hạng mục chính, như: khu làm việc; khu điều trị cho người tâm thần; khu người rối nhiễu; khu giáo dưỡng; nhà ở cán bộ và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án. Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công trình hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần nâng cao điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi và người khuyết tật. Qua đó hoàn thiện mạng lưới trợ giúp xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Để công trình phát huy hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Trung tâm sớm ổn định tổ chức, khai thác tốt cơ sở vật chất. Đồng thời, đơn vị cần nâng cao chất lượng phục hồi chức năng và thực hiện tốt công tác bảo trì. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn để Trung tâm hoạt động ổn định.