Cà Mau tăng cường giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông 20/04/2026 16:01

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu mỗi cán bộ, công chức tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia và phải là một "tuyên truyền viên" về an toàn giao thông.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã trên địa bàn tăng cường giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Theo UBND tỉnh, trong quý I-2026, tình hình TNGT trên địa bàn có chuyển biến tích cực khi giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, giảm 27 vụ, giảm 10 người tử vong và giảm 21 người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) vẫn diễn biến phức tạp, số người chết còn ở mức cao. Các vi phạm như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, ngược chiều... vẫn diễn ra phổ biến.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu mỗi cán bộ, công chức tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia và phải là một "tuyên truyền viên" về ATGT. Ảnh: CHÂU ANH

Để đạt mục tiêu kéo giảm 5% TNGT trong năm 2026 trên cả 3 tiêu chí, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và địa phương quán triệt cán bộ, công chức chấp hành nghiêm Luật Trật tự, ATGT và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu bia, không điều khiển phương tiện giao thông”. Mỗi cán bộ, công chức cần là một “tuyên truyền viên” vận động người thân và người dân chấp hành pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn. Trên đường bộ, tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng điện thoại khi lái xe. Trên đường thủy, xử lý nghiêm việc không mặc áo phao, phương tiện thiếu đăng ký, đăng kiểm hoặc chở quá vạch dấu mớn nước an toàn.

“Qua công tác tuần tra và giải quyết TNGT, các đơn vị phải kịp thời kiến nghị khắc phục bất hợp lý về tổ chức giao thông, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan. Đồng thời, đề nghị xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm, không kịp thời khắc phục các kiến nghị để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng” - văn bản nêu rõ.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ phối hợp rà soát, xử lý dứt điểm các điểm tiềm ẩn TNGT. Đồng thời, tăng cường duy tu, bảo dưỡng hệ thống cầu đường, bến thủy theo phân cấp, không để xảy ra tai nạn do nguyên nhân hạ tầng giao thông.