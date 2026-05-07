TP.HCM đề nghị Đắk Lắk và Đồng Nai làm rõ vụ nhà xe bỏ rơi khách giữa đêm 07/05/2026 17:15

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM sẽ có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk và Đồng Nai đề nghị kiểm tra hoạt động vận tải liên quan vụ nhà xe T.P bỏ rơi khách giữa đêm.

Chiều 7-5, tại họp báo thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về việc nhà xe T.P chạy tuyến TP.HCM - Đắk Lắk bỏ rơi khách giữa đêm với lý do không đủ tiền đổ xăng.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ vụ nhà xe này bỏ khách giữa đường và yêu cầu người đã mua vé qua bên thứ ba phải thanh toán thêm tiền mới được đi tiếp.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng Phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, qua kiểm tra, nhà xe nói trên không hoạt động tuyến cố định liên tỉnh tại các bến xe khách trên địa bàn. Sở Xây dựng TP không cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho đơn vị này.

Sở Xây dựng nhận định đây là loại hình xe hợp đồng. Bản chất dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia ký kết. Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện vận chuyển đến địa điểm đã định, hành khách hoặc người thuê phải thanh toán cước phí.

Qua tra cứu thông tin phản ánh, hành khách cho biết đã đặt vé qua ứng dụng và thanh toán cho Công ty Lux Express T.P. Sau đó, công ty này thuê lại hai xe khách biển số 60H-115.76 và 50E-091.69 để thực hiện hợp đồng.

Công ty Lux Express T.P (địa chỉ tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk quản lý. Đối với xe 60H-115.76, phương tiện này được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”, thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Đồng Tiến quản lý. Còn xe 50E-091.69 do Sở Xây dựng TP.HCM cấp phù hiệu, thuộc Hợp tác xã Vận tải - Du lịch Taxi Minh Đức quản lý.

Ông Trịnh Quốc Dũng cho biết Sở Xây dựng TP.HCM sẽ gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng Đắk Lắk và Đồng Nai kiểm tra hoạt động vận tải của đơn vị theo phản ánh. Đồng thời, Sở sẽ phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh vận tải đối với Hợp tác xã Vận tải - Du lịch Taxi Minh Đức.

Sở Xây dựng TP cũng khuyến nghị người dân nên chủ động mua vé tại các bến xe liên tỉnh hợp pháp như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương... Việc này giúp hành khách được bảo đảm tốt hơn về chất lượng dịch vụ, an toàn và quyền lợi hợp pháp; hạn chế tình trạng xe khách “trá hình”.

Trường hợp lái xe hoặc đơn vị vận tải có hành vi đe dọa, cưỡng ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn, người dân cần phản ánh qua Tổng đài 1022 (điện thoại, ứng dụng Mobile App, website, email hoặc Fanpage Facebook) để cơ quan chức năng xử lý.