Tăng chuyến tàu Hải Phòng - Hà Nội trong cao điểm dịp nghỉ lễ 23/04/2026 14:40

(PLO)- Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hải Phòng sẽ chạy thêm nhiều chuyến tàu tuyến Hải Phòng - Hà Nội để phục vụ nhu cầu của người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30 - 4 và 1 - 5.

Ngày 23-4, thông tin từ Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hải Phòng cho hay đơn vị đã có kế hoạch tăng cường chuyến tàu phục vụ nhân dân, du khách trong cao điểm dịp nghỉ lễ sắp tới.

Ngoài 4 đôi tàu chạy thường xuyên hằng ngày gồm HP1/2, LP2/3, LP5/6, LP7/8, đơn vị bố trí các đoàn tàu tăng cường.

Trong đó, chiều Hải Phòng đi Hà Nội, tàu LP10 chạy các ngày 26, 27-4 và 2, 3-5; tàu HP4 chạy ngày 2, 3-5.

Chiều Hà Nội đi Hải Phòng, tàu LP9 chạy các ngày 25-4, 30-4 và 1-5; tàu HP3 chạy ngày 30-4 và 1-5.

Ngành đường sắt tăng chuyến tàu Hải Phòng - Hà Nội trong cao điểm dịp nghỉ lễ. Ảnh: NS

Ngành đường sắt vẫn tiếp tục áp dụng giảm 10% giá vé lượt về đối với hành khách mua vé khứ hồi trên các tàu tăng cường trong dịp này. Cùng với đó, tổ chức nhận vận chuyển hành lý, xe đạp, xe máy tại các ga Hải Phòng, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Hà Nội (trừ tàu HP1/2); ga Long Biên nhận vận chuyển xe đạp và hành lý.

Các ga Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên đều thực hiện đón, trả khách.

Do nhu cầu đi lại và gửi xe máy dịp lễ tăng cao, Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hải Phòng sắt khuyến cáo hành khách chủ động mua vé sớm. Riêng vé gửi xe máy được bán trực tiếp tại ga.

Ga Hải Phòng. Ảnh: NS

Thời gian qua, nhu cầu di chuyển bằng tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội tăng cao, đặc biệt khi du lịch Foodtour Hải Phòng trở thành trào lưu. Để tăng trải nghiệm, chất lượng dịch vụ cho du khách, ngành đường sắt cùng với TP Hải Phòng cũng đã phối hợp đưa vào khai thác tàu Hoa Phượng Đỏ hiện đại, sang trọng.