Cao tốc trục ngang đoạn qua địa bàn Cần Thơ đang gặp khó vì thiếu đá 07/05/2026 19:40

(PLO)- Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn TP Cần Thơ đã thảm nhựa được 4,8 km tuyến chính nhưng đang gặp khó về nguồn vật liệu đá.

Chiều 7-5, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI đến khảo sát dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (cao tốc trục ngang) đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, gồm 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 qua tỉnh An Giang có chiều dài khoảng 57km, tổng mức đầu tư hơn 13.525 tỉ đồng.

Ông Nguyễn văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: CHÂU ANH

Còn lại dự án thành phần 2, 3, 4 đi qua địa bàn TP Cần Thơ, với chiều dài hơn 132km, tổng mức đầu tư hơn 31.288 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP.

Theo báo cáo, 3 dự án thành phần có tổng cộng 11 gói thầu xây lắp. Tính đến nay, tổng khối lượng thực hiện đạt gần 56% giá trị hợp đồng; dự án cũng đã thảm nhựa 4,8km tuyến chính. Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực đắp cát nền đường công vụ, đắp nền tuyến chính xử lý đất yếu và thi công các hạng mục cầu, cống thoát nước.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho hay dự án cần hơn 16 triệu m3 cát, hiện đã đưa về công trường hơn 10 triệu m3. Số cát còn lại, chủ đầu tư đang tiếp tục làm việc với các tỉnh Vĩnh Long và An Giang để được hỗ trợ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến thời điểm này, nguồn vật liệu cát cung ứng cho dự án đã cơ bản được đảm bảo. Khó khăn lớn nhất hiện nay đó là nguồn cung vật liệu đá; cụ thể, dự án cần hơn 4 triệu m3 đá, nhưng hiện nhà thầu mới tập kết được hơn 0,8 triệu m3.

Dự án cao tốc trục ngang đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ đang gặp khó vì thiếu đá, trượt giá. Ảnh: CHÂU ANH

“Hiện nay, nguồn đá xây dựng ở khu vực ĐBSCL chủ yếu phụ thuộc vào các mỏ tại An Giang. Tuy nhiên, địa phương này đang tập trung cung cấp cho dự án APEC và dự án thành phần 1 nên không thể phân bổ thêm. Các nhà thầu đã liên hệ với các mỏ đá tại Đồng Nai và TP.HCM, nhưng giá thành sẽ cao gấp 2-3 lần” - ông Hòa thông tin thêm.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng cho biết nhiều đơn vị thi công đề nghị TP xem xét hỗ trợ giá nhưng việc này hiện chưa có cơ chế và TP Cần Thơ đã báo cáo Thủ tướng để đề xuất xem xét tháo gỡ các vướng mắc này.