Cần Thơ: Lấy ý kiến mức chi các giải báo chí, hỗ trợ tác phẩm báo chí đạt giải quốc gia, quốc tế 06/05/2026 08:55

(PLO)- Giải Báo chí TP Cần Thơ có ba thể loại, mức thưởng cao nhất 15 triệu, thấp nhất 3 triệu; TP cũng hỗ trợ tác phẩm báo chí đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế các mức từ 10%-50% giá trị giải thưởng đã nhận.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết của HĐND TP quy định nội dung, mức chi các Giải Báo chí TP Cần Thơ; chi hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc đạt giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế. Thời gian lấy ý kiến trong 10 ngày, kể từ ngày 4-5 đến ngày 14-5-2026.

Lễ trao Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ năm 2025. Ảnh: NN

Đối tượng áp dụng là tập thể, cá nhân thuộc cơ quan báo chí TP Cần Thơ, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đang hoạt động trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Theo dự thảo, các thể loại báo chí được xét trao giải gồm, loại hình báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, ảnh báo chí; Thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, phim tài liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Tiêu chí xét trao giải các tác phẩm báo chí được quy định trong Điều lệ các Giải Báo chí TP Cần Thơ.

Giải thưởng hàng năm được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một trong năm loại hình báo chí nêu trên với số lượng tối đa mỗi loại hình là một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba, năm giải Khuyến Khích.

Tùy thuộc vào chất lượng các tác phẩm tham dự giải, không nhất thiết phải cơ cấu đủ các giải thưởng cho từng nhóm chủ đề. Hàng năm, căn cứ vào sự phát triển của báo chí, Ban Tổ chức các Giải Báo chí TP Cần Thơ quyết định thay đổi, bổ sung cơ cấu, nội dung giải chuyên đề cho phù hợp với thực tế.

Tác phẩm đạt Giải Báo chí TP Cần Thơ được cấp Giấy chứng nhận cho tác giả, nhóm tác giả và kèm theo tiền thưởng.

Cụ thể, thể loại báo hình, mức tiền thưởng từ giải Nhất đến giải Khuyến khích lần lượt là 15 triệu, 12 triệu, 9 triệu và 6 triệu;

Thể loại báo nói, báo in, báo điện tử, mức tiền thưởng các giải lần lượt là 12 triệu, 9 triệu, 6 triệu và 4 triệu đồng.

Thể loại ảnh báo chí, mức tiền thưởng các giải lần lượt là 10 triệu, 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đồng.

Ngoài ra, tập thể, cá nhân có tác phẩm báo chí hay, xuất sắc đạt giải cấp quốc gia, các giải thưởng quốc tế thì sẽ được thành phố hỗ trợ khen thưởng.

Cụ thể, các Giải Báo chí quốc gia được xét hỗ trợ bao gồm các giải thưởng do Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Các Giải Báo chí quốc tế được xét hỗ trợ bao gồm: World Press Photo; SOPA Awards; ABU Prizes; WAN-IFRA Asian Media Awards; WAN-IFRA Digital Media Awards Asia; ASEAN Digital Awards; Asian Academy Creative Awards; World Press Photo Contest; Earth Journalism Award; World in Focus; Bigis Photo Cup Circut; Art Imagination; Online Journalism Awards; Sigma Awards; New York Festivals TV & Film Awards; AIBs - International Broadcasting Awards; Prix Italia; Peabody Awards; International Emmy Awards - News & Current Affairs; AIBs, Asia Super 12 Circuits (AS12C), International Photography Exhibition…

Tác phẩm báo chí hay, xuất sắc đạt giải cấp quốc gia, quốc tế sẽ được hỗ trợ tiền thưởng theo tỉ lệ % với giá trị giải thưởng đã nhận, lần lượt các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích là 50%, 30%, 20% và 10%.

Đối với các cuộc thi quốc tế về ảnh báo chí nếu không được tiền khen thưởng từ cuộc thi thì thành phố sẽ hỗ trợ các giải Nhất là 5 triệu, Nhì 4 triệu, Ba là 3 triệu và Khuyến khích là 2 triệu.