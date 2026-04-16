Dự án cầu Đại Ngãi đạt hơn 70% tiến độ nhưng đang gặp khó về nguồn đá 16/04/2026 19:31

(PLO)- Dù tiến độ cầu Đại Ngãi cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng dự án đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng.

Theo BQL dự án 85 (Bộ Xây dựng), tính đến giữa tháng 4 sản lượng thi công dự án cầu Đại Ngãi đạt hơn 70,1% giá trị hợp đồng.

Trong đó, gói thầu số 11-XL (thi công cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến) đạt hơn 87,4%; còn gói thầu số 15-XL (thi công cầu Đại Ngãi 1) đạt gần 61,8%.

Gói thầu số 11-XL đạt hơn 87,4%. Ảnh: BÍCH PHƯỢNG

Theo đánh giá, cả hai gói thầu xây lắp đang được triển khai thi công bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Trong đó, gói thầu số 11-XL có tiến độ thi công phần cầu vượt tiến độ được duyệt, nhưng tiến độ phần đường đang chậm. Đối với gói thầu số 15-XL, tiến độ thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Theo BQL dự án 85 (chủ đầu tư), dự án cầu Đại Ngãi hiện không còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng nhưng đang gặp khó về nguồn vật liệu xây dựng.

Cụ thể, đối với đá hộc để thi công phần kè hiện rất hạn chế, hai mỏ đang cấp cho dự án (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TP.HCM) hiện đang ưu tiên nguồn đá để sản xuất đá dăm và đá cho bê tông. Cạnh đó, sản phẩm đá hộc rất ít mà còn cấp cho rất nhiều dự án đang triển khai thi công trên địa bàn khu vực ĐBSCL.

BQL dự án 85 đã có văn bản gửi TP.HCM và các mỏ đá trên địa bàn TP đề nghị hỗ trợ, ưu tiên nguồn đá hộc. Tuy nhiên đến nay, việc tìm kiếm nguồn cung vẫn rất khó khăn.

Đối với đá cho bê tông xi măng, trong năm 2026, dự án cần khoảng 24.000 m3. BQL dự án 85 đã có văn bản gửi TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đề nghị tiếp tục hỗ trợ nguồn vật liệu này. Dù vậy, nguồn đá cấp cho dự án hiện rất hạn chế, dẫn đến nhiều lần chậm kế hoạch đổ bê tông do thiếu hụt nguyên liệu đầu vào.