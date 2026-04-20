Cấm xe tải từ 3,5 tấn vào trung tâm TP Huế giờ cao điểm 20/04/2026 21:00

(PLO)- TP Huế sẽ cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào khu vực trung tâm TP trong các khung giờ cao điểm.

Ngày 20-4, Sở Xây dựng TP Huế có văn bản cấm xe tải từ 3,5 tấn lưu thông vào trung tâm, nội đô TP vào các giờ cao điểm.

Phương án này dựa trên kết luận của ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Huế, tại cuộc họp phân luồng giao thông trên Quốc lộ 49 và một số đường trung tâm TP; giải pháp đỗ xe, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong dịp lễ trên địa bàn.

Khu vực trung tâm TP Huế có rất đông lượng xe lưu thông trong giờ cao điểm và các dịp nghỉ lễ. Ảnh: L.HOÀNG

Theo Sở Xây dựng TP Huế, từ ngày 30-4, TP sẽ cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào trung tâm, nội đô (địa bàn hai quận Phú Xuân, Thuận Hóa cũ) vào các khung giờ: sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30.

Các vị trí sẽ được triển khai cắm biển báo cấm bao gồm: đường Lý Thái Tổ (km 819+830 Quốc lộ 1), nút giao Quốc lộ 1 với cầu vượt Thủy Dương, các nút giao với đường tỉnh 28 đoạn từ cầu Lim đến đường tỉnh 10A, các nút giao với đường tỉnh 10A từ đường tỉnh 28 đến cầu Chợ Dinh.

Biển cấm cũng được cắm tại các nút giao với đường Nguyễn Gia Thiều, nút giao đường Tăng Bạt Hổ với đường Đinh Tiên Hoàng và đường Lê Duẩn, nút giao cầu Nguyễn Hoàng với đường Kim Long (đường tỉnh 12B) và đường Bùi Thị Xuân, nút giao đường Lê Ngô Cát với đường Huyền Trân Công Chúa...

Trong các khung giờ cao điểm nêu trên, các xe tải từ 3,5 tấn trở lên chỉ được phép lưu thông trên các tuyến đường vành đai theo hướng: tại Quốc lộ 1 giao cầu vượt Thủy Dương - đường tỉnh 28 - đường tỉnh 10A - Cầu Chợ Dinh - Nguyễn Gia Thiều - Tăng Bạt Hổ - Quốc lộ 1 giao Lê Duẩn và ngược lại.

Theo đó, thời gian triển khai cắm biển báo sẽ hoàn thành trước ngày 29-4. Quy định cấm chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày 30-4.