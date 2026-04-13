Cần Thơ không cấm xe chở rác hoạt động trong nội đô 13/04/2026 18:56

Liên quan đến thông tin Cần Thơ chỉ cho phép xe chở rác hoạt động từ 19 giờ đến 6 giờ hôm sau, trả lời PLO, Sở Xây dựng TP khẳng định: "Cần Thơ không cấm xe chở chất thải sinh hoạt, kể cả xe chở rác hoạt động trong nội đô".

Trước đó, tháng 1-2026, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 09 quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn TP.

Kế đó, tháng 2-2026, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 16 quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn TP.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ khẳng định không cấm xe chở chất thải sinh hoạt, kể cả xe chở rác hoạt động trong nội đô.

Cả hai quyết định này đều có quy định về thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời…

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 4 Phụ lục đính kèm Quyết định số 09 quy định: Đối với các tuyến đường trong khu vực đô thị, các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại được phép hoạt động trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau (Trừ các xe vận chuyển rác thải sinh hoạt để vận chuyển rác từ hộ dân đến điểm tập kết, trung chuyển rác).

Còn tại khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 16 quy định: Thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời, đối với các tuyến đường trong khu vực đô thị (trừ các tuyến đường, đoạn đường cấm hoặc hạn chế lưu thông thực hiện theo quy định pháp luật về giao thông), xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời được phép hoạt động từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, trừ trường hợp được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Xe thu gom rác từ các khu dân cư về điểm tập kết lưu thông ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

“Hai quyết định trên được ban hành theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản, do đó có hiệu lực pháp luật. Trong đó, quyết định số 09 do Sở Xây dựng tham mưu và Sở Xây dựng đã triển khai đến các xã phường, đơn vị có liên quan để thực hiện. Cả hai quyết định đều không cấm xe chở chất thải sinh hoạt, kể cả xe chở rác hoạt động trong nội đô TP” - Sở dựng TP Cần Thơ cho biết thêm.

Bà LTH, một người dân chia sẻ: “Các xe thu gom rác ở khu dân cư hầu hết là xe tự chế, xuống cấp nghiêm trọng. Người điều khiển xe có lúc không tuân thủ Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Nhiều xe còn không che chắn, gây ô nhiễm môi trường. Nên chăng chỉ cho phép các xe này lưu thông trong khung giờ cố định, tránh ảnh hưởng nhiều đến người dân."



Liên quan việc các xe thu gom rác vi phạm quy định trật tự, an toàn giao thông, Sở Xây dựng nêu quan điểm: “Thẩm quyền xử lý thuộc Sở NN&MT, Công an TP. Quan điểm của sở là các phương tiện tham gia giao thông phải đảm bảo an toàn, người điều khiển phải có giấy phép lái xe phù hợp và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan”.