Dự án đường ngàn tỉ ở Cần Thơ lỡ hẹn về đích năm 2026 12/04/2026 08:50

Thông tin từ Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết dự án đường vành đai phía Tây TP không hoàn thành trong năm 2026 theo kế hoạch, do còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đội vốn gấp đôi, thi công cầm chừng

Dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 61C, có tổng chiều dài hơn 19km, khởi công hồi tháng 11-2022. Theo thiết kế được phê duyệt, đây là công trình giao thông cấp II, tốc độ thiết kế 50-60km/giờ.

Thời điểm khởi công, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.837,7 tỉ đồng; trong đó, chi phí xây dựng là hơn 2.684,3 tỉ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 1.004 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự kiến đến năm 2026.

Đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ có tổng chiều dài hơn 19km, điểm đầu tại Quốc lộ 91, điểm cuối tại Quốc lộ 61C.

Thống kê đến tháng 3-2023 (hơn 4 tháng sau khởi công), tổng chiều dài mặt bằng đã bàn giao cho dự án có thể triển khai thi công tính chỉ khoảng 17%. Đối với gói thầu xây lắp, chỉ có một nhà thầu tập kết được hai xe cuốc; tiến hành phát quang, đào khuôn đường được khoảng 680m. Hai nhà thầu còn lại hiện vẫn chưa có mặt bằng thi công; đang tập trung hoàn thiện thủ tục liên quan đến nhân sự, đầu vào nguồn vật liệu…

Sau 15 tháng thi công, dự án chỉ triển khai thi công 4/7 gói thầu xây lắp và tổng giá trị thực hiện của 4 gói thầu đạt hơn 16,4% giá trị hợp đồng. Về công tác giải phóng mặt bằng, chỉ bàn giao được 616/1.264 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt khoảng 48,73% mặt bằng thi công.

Đến cuối năm 2024, dự án chỉ mới chi trả cho khoảng 52,5% hộ dân bị ảnh hưởng và đã dừng phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ tháng 2-2024.

Cũng thời gian này, dự án được “ghi nhận” đã đội vốn gấp đôi do chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng tăng cao. Chủ đầu tư đã đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 3.837 tỉ đồng lên khoảng 8.100 tỉ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2.500 tỉ đồng, chi phí xây dựng gần 4.400 tỉ đồng.

Mãi đến năm 2026, đúng ra dự án phải hoàn thành đưa vào sử dụng theo kế hoạch thì Sở Xây dựng cho hay: “Dự án đã bàn giao đạt hơn 50% mặt bằng thi công, nhưng không liên tục nên chưa triển khai đồng bộ được 4 gói thầu đã khởi công. Còn lại 3 gói thầu vẫn chưa đấu thầu do đang chờ điều chỉnh tổng mức đầu tư”.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ cũng cho biết đến nay dự án vẫn chưa được bổ sung vốn do chưa được điều chỉnh chủ trương, cũng như tổng mức đầu tư. Do đó, chưa thực hiện tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, dự án có thể không hoàn thành trong năm 2026 như kế hoạch đặt ra khi khởi công.

Kiến nghị 5 giải pháp "giải cứu" dự án đường Vành đai phía Tây

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, dự án hiện đang đối mặt với hàng loạt những khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng chỉ mới xử lý được hơn 50% số trường hợp bị ảnh hưởng, nhưng hiện phải tạm dừng vì chi phí thực tế đã vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

Từ khi khởi công đến nay, dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ luôn trong tình trạng thi công cầm chừng.

Do không thể tiếp tục bồi thường từ đầu năm 2024, mặt bằng bị chia cắt khiến nhà thầu chỉ có thể thi công “cầm chừng” trên phần diện tích đã có.

Việc bàn giao nền tái định cư cho người dân vẫn chưa đủ điều kiện thực hiện do hạ tầng và giá nền chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như điện trung thế, hạ thế, hệ thống cấp thoát nước và viễn thông cũng chậm di dời do chưa hoàn tất hồ sơ bồi thường theo quy định.

Một khó khăn khác là nguồn cát đắp nền, cụ thể, dự án cần khoảng 1,77 triệu m3 cát, nhưng mới thực hiện được 0,3 triệu m3, còn gần 1,5 triệu m3 chưa xác định được nguồn cung. Tình trạng khan hiếm kết hợp với giá cát biến động mạnh đã làm giảm khả năng thi công nền đường, làm kéo dài tiến độ dự án.

Từ thực tế đó, Sở Xây dựng TP Cần Thơ kiến nghị 5 giải pháp để "giải cứu" tiến độ dự án. Đó là sớm điều chỉnh chủ trương và tổng mức đầu tư. Cạnh đó, Sở cũng kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cần sớm chuẩn bị phương án và hồ sơ pháp lý. Ngay khi tổng mức đầu tư được phê duyệt điều chỉnh, các đơn vị phải triển khai ngay việc bồi thường, ưu tiên bàn giao mặt bằng cho các gói thầu đang thi công.

Sở cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng và sớm xác định giá nền tái định cư. Đặc biệt, cần có giải pháp bố trí khu tái định cư cho địa bàn huyện Phong Điền cũ để đảm bảo tiến độ di dời dân.

Ngoài ra, Sở kiến nghị UBND TP làm việc với các tỉnh có nguồn cung về vật liệu để bảo đảm cung ứng cát cho dự án. Đây là yếu tố then chốt để đẩy nhanh công tác đắp nền, tránh để dự án tiếp tục kéo dài.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các địa phương và các đơn vị chủ quản điện lực, cấp nước, viễn thông… khẩn trương hoàn tất hồ sơ bồi thường, hỗ trợ di dời. Trong đó, xác lập tiến độ di dời theo các đoạn tuyến ưu tiên để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.