1 tháng, hơn 20 người điều khiển xe máy đi vào cao tốc TP.HCM - Cần Thơ 10/04/2026 09:43

(PLO)- Dù lực lượng chức năng đã tích cực ngăn chặn, tuyên truyền nhưng một số người điều khiển xe máy vẫn cố tình vượt chốt, có tình trạng say xỉn chống đối, tăng tốc bỏ chạy vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ là trục giao thông huyết mạch, có lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ lưu thông cao, đặc biệt là xe tải nặng và xe container. Theo quy định, đây không phải là tuyến đường dành cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ hoặc người đi bộ.

Tuy nhiên, theo Xí nghiệp quản lý vận hành dự án Trung Lương - Mỹ Thuận, thời gian qua vẫn còn tình trạng người điều khiển xe máy cố tình đi vào cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đã có trường hợp xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, xe mô tô, xe gắn máy không được phép đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện phục vụ quản lý, bảo trì. Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt cao, đồng thời hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe; nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xe máy chạy vào tuyến cao tốc.

Một trường hợp điều khiển xe máy chạy vào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và xảy ra tai nạn.

Theo ghi nhận, từ tháng 2 đến nay đã có 37 trường hợp người điều khiển xe máy chạy vào cao tốc, riêng trong tháng 3 ghi nhận 20 trường hợp.

Trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, một số vị trí thường xảy ra tình trạng người điều khiển xe máy đi nhầm hoặc cố tình đi vào cao tốc như nút giao Chà Và (Km 130+100) thuộc tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ; nút giao Thân Cửu Nghĩa (Km 1+500, đường dẫn TP.HCM - Trung Lương); nút giao Cái Bè (Km 81+300) và nút giao Cai Lậy (Km 66+500) thuộc tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận.

Đơn vị quản lý vận hành cho biết đã tăng cường bố trí lực lượng ngăn chặn, hướng dẫn và tuyên truyền. Dù vậy, vẫn có trường hợp cố tình vượt chốt, thậm chí có biểu hiện say xỉn, chống đối hoặc tăng tốc bỏ chạy vào cao tốc.

Hiện Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển xe máy đi vào cao tốc vì bất kỳ lý do nào. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, cần kịp thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định.