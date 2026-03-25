Xe container bốc cháy dữ dội trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận 25/03/2026 15:50

Chiều 25-3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xe container vừa xảy ra trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Video: Cháy xe container trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 sáng 25-3, một xe container đang lưu thông trên cao tốc theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM. Khi đến đoạn Km58, thuộc địa bàn xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp, tài xế bất ngờ phát hiện khói và lửa bốc ra từ phía sau xe.

Trước tình huống nguy cấp, tài xế nhanh chóng điều khiển phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp, sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao trùm toàn bộ xe container. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh và dữ dội, mọi nỗ lực chữa cháy ban đầu đều không thành công. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã bao trùm toàn bộ xe container, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ cháy không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho phương tiện mà còn ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông trên cao tốc.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc đã nhanh chóng phối hợp cùng đơn vị quản lý đường cao tốc và lực lượng PCCC – CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường. Các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án dập lửa, đồng thời phong tỏa tạm thời đoạn đường xảy ra vụ việc để đảm bảo an toàn.

Để giảm áp lực giao thông, các phương tiện được hướng dẫn rời khỏi cao tốc tại nút giao Cai Lậy, di chuyển sang Quốc lộ 1. Việc điều tiết giao thông được thực hiện liên tục nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài theo hướng về TP.HCM.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ùn ứ kéo dài. Ảnh: CTV

Đến trưa cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Sau khi đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng bắt đầu cho các phương tiện lưu thông trở lại cao tốc thông qua nút giao Thân Cửu Nghĩa. Giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại sau nhiều giờ gián đoạn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.