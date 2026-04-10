Chủ tịch Cần Thơ lý giải nguyên nhân giải ngân đầu tư công còn thấp 10/04/2026 15:08

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nêu nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân đầu tư công quý I thấp và cho biết sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng tháo gỡ, hỗ trợ cho các nhà thầu.

Ngày 10-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên điểm lại những kết quả nổi bật trong quý I và chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Ông cho biết tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I đạt 7,02%, chưa đạt kịch bản đề ra. Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,44%, thấp hơn bình quân cả nước.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Lý giải nguyên nhân tỉ lệ giải ngân thấp, Chủ tịch TP cho rằng bộ máy cấp xã chưa chủ động; công tác giải phóng mặt bằng chậm; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư chậm ban hành.

Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao. Ví dụ một khối đá trước đây đấu thầu khoảng 400.000 đồng nay tăng lên gần 1,2 triệu đồng. Các thiết bị thi công chủ yếu sử dụng dầu diesel nhưng giá dầu cũng tăng mạnh.

Ông Tuyên cho biết khi kiểm tra thực địa, thiết bị trên công trường rất ít. Một số nhà thầu chia sẻ nếu bị cắt hợp đồng họ "còn mừng" vì càng làm càng lỗ. Qua đó cho thấy địa phương chậm kiến nghị với Trung ương. Do đặc thù giá tăng quá cao, TP phải kiến nghị Bộ Xây dựng để Bộ có cơ sở báo cáo Chính phủ cho điều chỉnh giá.

“Vừa rồi chúng tôi đã thống nhất giao Sở Xây dựng tham mưu văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét tháo gỡ, hỗ trợ cho các nhà thầu” – ông Tuyên nói.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải quyết liệt thực hiện đồng bộ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, rà soát kết quả quý I để điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ quý II với quyết tâm cao nhất.

Cùng với đó, các đơn vị cần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP về tiến độ năm 2026. Chủ tịch TP đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu để giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cho cấp xã nhằm tăng tính chủ động.

Đồng thời, TP yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các công trình tồn đọng kéo dài và kịp thời đề xuất giải pháp xử lý.

Ông cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị hồ sơ phục vụ các đoàn giám sát của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy.

Hiện Thành ủy đã thành lập 15 đoàn giám sát tại 109 đảng bộ trực thuộc về 5 nội dung: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ TP; tăng trưởng hai con số; mô hình chính quyền hai cấp; phát triển khoa học công nghệ và đánh giá xếp loại cán bộ.