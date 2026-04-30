Xe về miền Tây tăng đột biến, CSGT mở làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương 30/04/2026 20:09

Chiều ngày 30-4, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, cho biết đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng linh hoạt, cho phép phương tiện di chuyển hướng về miền Tây, lưu thông vào làn dừng khẩn cấp theo khung giờ nhằm giảm áp lực giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo phương án, các phương tiện chỉ được phép di chuyển vào làn khẩn cấp theo hướng từ TP.HCM đi miền Tây, đoạn từ Km10 đến Km49. Ở chiều ngược lại, từ miền Tây về TP.HCM (Km49 đến Km10), phương tiện không được sử dụng làn này.

Lực lượng CSGT đường bộ cao tốc số 7 điều tiết dẫn đường cho các phương tiện di chuyển vào đường làn khẩn cấp. Ảnh: CSGTCT

Theo Thiếu tá Phan Văn Lượng, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, lực lượng CSGT đã kéo dài thời gian điều tiết trong suốt ngày 30-4 để đảm bảo giao thông thông suốt.

“Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đang nỗ lực, nhiều đồng chí từ đêm qua đến giờ chưa được nghỉ ngơi, vẫn bám tuyến để đảm bảo an toàn cho các phương tiện được lưu thông nhanh nhất và đảm bảo an toàn” Thiếu tá Phan Văn Lượng; Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 cho biết thêm.

CSGT hướng dẫn ô tô chạy vào làn dừng khẩn cấp cao tốc. Ảnh: CSGTCT

Đến gần trưa 30-4, tình trạng ùn ứ trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi lượng phương tiện đổ về các tỉnh miền Tây tăng đột biến. Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số, di chuyển chậm chạp trong nhiều giờ khiến không ít người mệt mỏi.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị quá tải do lượng phương tiện di chuyển về miền Tây quá đông. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ghi nhận, sáng cùng ngày, hàng trăm phương tiện đã xếp hàng dài trên cao tốc. Anh Nguyễn Minh Trí (36 tuổi, ngụ Vĩnh Long), cho biết khi chở khách từ TP.HCM về Bến Tre, anh gặp cảnh kẹt xe. “Phương tiện quá đông khiến xe di chuyển rất chậm, nhưng nhờ có CSGT dẫn đường vào làn khẩn cấp nên tình hình đỡ hơn”, anh Trí chia sẻ.

Các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài trên quốc lộ 62 đoạn đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào sáng ngày 30-4.

Không chỉ cao tốc TP.HCM – Trung Lương, các tuyến quốc lộ như quốc lộ 1, N2 và 62 qua địa phận tỉnh Tây Ninh cũng ghi nhận lượng phương tiện tăng cao bất thường. Các xe di chuyển theo hướng về miền Tây đều rơi vào tình trạng chậm kéo dài.

Hiện trường vụ ô tô 7 chỗ cháy trơ khung trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Ảnh: CA

Nguyên nhân của tình trạng ùn tắc không chỉ từ việc đi lại tăng mạnh dịp lễ, mà còn do sự cố xảy ra từ rạng sáng cùng ngày. Cụ thể, vào khoảng 3 giờ sáng 30-4, một ô tô 7 chỗ bị cháy trên cao tốc khiến lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường để xử lý.