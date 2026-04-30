Cao tốc và quốc lộ quá tải, dòng xe về miền Tây kẹt cứng 30/04/2026 15:42

(PLO)- Đêm 29-4 và sáng ngày 30-4, người dân TP.HCM và các tỉnh miền Đông đổ về miền Tây tăng đột biến, nhiều tuyến qua Tây Ninh ùn ứ.

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài nhiều ngày khiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là dòng phương tiện từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về miền Tây.

Video: Dòng xe đông kín từ TP.HCM về miền Tây nghỉ lễ 30-4

Ghi nhận từ tối 29-4 đến sáng 30-4 cho thấy, nhiều tuyến giao thông trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhất là khu vực cửa ngõ từ TP.HCM, đã rơi vào tình trạng quá tải.

Người dân di chuyển xuyên đêm về miền Tây nghỉ lễ 30-4.

Ngay từ khoảng 18 giờ ngày 29-4, lượng phương tiện bắt đầu gia tăng nhanh trên các trục chính như Quốc lộ 1, cao tốc TP.HCM – Trung Lương và Quốc lộ N2. Đây là các tuyến huyết mạch dẫn dòng xe từ TP.HCM về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nên thường xuyên chịu áp lực lớn vào các dịp cao điểm lễ, Tết.

Tại khu vực giáp ranh TP.HCM – Tây Ninh, phương tiện nối đuôi nhau kéo dài, đặc biệt trong khung giờ cao điểm buổi tối. Trên Quốc lộ 1, nhiều đoạn qua khu dân cư và các nút giao có đèn tín hiệu thuộc các xã Mỹ Yên, Bến Lức, Thủ Thừa, phường Long An xảy ra ùn ứ khi dòng xe liên tục dồn về.

Cầu Bến Lức ùn ứ kéo dài do lưu lượng trên Quốc lộ 1 tăng đột biến vào chiều 29-4.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Ngay từ đầu giờ tối, nhiều đoạn đã xuất hiện cảnh xe di chuyển chậm, đặc biệt tại các khu vực gần nút ra vào. CSGT phải điều tiết cho các phương tiện di chuyển xuống Quốc lộ 1.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị quá tải do lượng phương tiện di chuyển về miền Tây quá đông.

Quốc lộ 62 ùn ứ kéo dài tại đoạn đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào sáng sớm ngày 30-4.

Chia sẻ về hành trình về quê, anh Võ Tính (35 tuổi, quê Bến Tre) cho biết anh xuất phát từ Bình Dương lúc gần 14 giờ ngày 29-4 nhưng đến 19 giờ mới đến khu vực cầu Bến Lức.

“Tôi nghĩ đi sớm sẽ đỡ kẹt nhưng thực tế lên cao tốc đã rất đông. Có đoạn xe đứng gần 10 phút mới nhích được, thời gian di chuyển kéo dài gấp đôi so với bình thường" -anh nói.

Lưu lượng lưu thông qua cầu Bến Lức liên tục bị ùn ứ.

Không chỉ cao tốc, Quốc lộ N2 tuyến kết nối quan trọng khu vực Đồng Tháp Mười cũng ghi nhận lượng xe tăng mạnh. Dù được nhiều người lựa chọn để tránh áp lực trên Quốc lộ 1, nhưng thực tế vẫn xảy ra ùn ứ tại các đoạn đường hẹp hoặc đang sửa chữa, hình thành các “nút thắt cổ chai”.

Dòng người đông kín kéo về miền Tây trên Quốc lộ 1 vào sáng 30-4.

Đến sáng 30-4, tình trạng đông xe vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Nhiều người chọn khởi hành từ sáng sớm để tránh nắng nóng nhưng vẫn gặp cảnh phương tiện di chuyển chậm, thậm chí phải dừng lại từng đoạn.

Nhiều gia đình háo hức trở về quê

Chị Lê Thanh Trúc (32 tuổi, làm việc tại TP.HCM) cho biết gia đình xuất phát từ 5 giờ sáng để về Trà Vinh, nhưng khi qua khu vực Long An cũ thì bắt đầu ùn ứ. “Xe đông quá, di chuyển chậm, có lúc phải dừng hẳn. Đi đường mà lúc nào cũng căng thẳng vì xe quá đông” - chị Trúc chia sẻ.

Nhiều người dừng lại ven đường tranh thủ nghỉ ngơi, lót dạ rồi tiếp tục hành trình.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bảy (56 tuổi, quê Cần Thơ) cho biết gia đình ông xuất phát từ 7 giờ sáng nhưng đến 10h giờ mới đi được chưa đến 1/3 chặng đường. “Trời nắng, xe đông, di chuyển rất mệt. Có lẽ phải đến chiều mới về tới nơi” - ông nói.

Nhiều trẻ em mệt nhoài khi di chuyển quãng đường dài.

Theo ghi nhận, phần lớn phương là xe máy của người dân về quê, bên cạnh đó xe khách liên tỉnh cũng tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại, góp phần làm mật độ giao thông tăng cao.

Lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh liên tục điều tiết giao thông tại ngã tư quốc lộ 62 với tuyến tránh quốc lộ 1.

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí 100% quân số tại các tuyến trọng điểm. Tại các nút giao quan trọng, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện nhằm giảm áp lực giao thông và đảm bảo an toàn.

Đến trưa ngày 30-4, lưu lượng phương tiện vẫn rất đông di chuyển về miền Tây.

Cơ quan chức năng dự báo trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, tình trạng đông xe sẽ còn tiếp diễn, nhất là vào các khung giờ cao điểm và trên các tuyến dẫn đến khu du lịch. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, tuân thủ quy định giao thông và hạn chế dừng đỗ tùy tiện.