Dòng người hối hả ra bến xe, ga tàu đi nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 29/04/2026 18:14

(PLO)-Trước nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, các bến xe và nhà ga đã chủ động tăng cường chuyến, bố trí nhân lực để đảm bảo trật tự và an toàn.

Ghi nhận của PV vào chiều 29-4, các bến xe, nhà ga tấp nập người dân chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài ngày dịp Lễ 30-4 và 1-5. Dòng người hối hả tay xách nách mang, mang theo cả sự háo hức cho kỳ nghỉ.

Bến xe tấp nập người dân

Tại Bến xe Miền Tây, lượng hành khách bắt đầu tăng từ đầu giờ chiều. Khu vực sảnh chờ kín chỗ, nhiều hành khách đã chủ động ra bến xe sớm vì sợ giao thông không thuận tiện.

Phòng bán vé của nhà xe Phương Trang tại Bến xe Miền Tây đông đúc người mua. Ảnh: TN

Theo ghi nhận, dù lượng khách đông nhưng công tác điều tiết được thực hiện khá tốt. Giá vé được niêm yết công khai, đa số các hãng xe thương hiệu lớn đã thông báo "cháy vé" từ cách đây một tuần.

Khu vực để xe cũng chật ních người. Ảnh: TN

Đại diện Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng xe và hành khách xuất bến dịp Lễ 30-4 và 1-5 năm nay tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đó, trong ngày 29-4 có khoảng 2.200 chuyến xe, phục vụ cho hơn 62.000 hành khách về quê nghỉ lễ. Đáng chú ý, trong ngày 30-4 lượng hành khách còn đông hơn khoảng 69.000 lượt khách với 2.400 chuyến xe trong ngày.

Nhiều người dân ra bến xe từ sớm để mua vé và chờ giờ xe xuất bến. Ảnh: TN

“Vì bến xe Miền Tây chủ yếu là các tuyến ở chặng ngắn nên nhiều hành khách chưa sắp xếp được về vào chiều tối ngày 29 sẽ di chuyển vào ngày 30. Do đó, lượng khách ngày 30 tăng nhiều”- vị đại diện cho hay.

Hành khách tại khu vực Bến xe Miền Đông mới. Ảnh: PH

Tương tự như vậy, ở khu vực Bến xe Miền Đồng dự báo trong ngày 29-4 có 722 chuyến xe xuất bến, phục vụ cho hơn 20.000 hành khách. Còn ngày 30-4 có 555 chuyến xe và phục vụ hơn 15.000 hành khách dịp Lễ 30-4 và 1-5.

Người dân đang mua vé để về quê. Ảnh: PH

Trước đó, hai bến xe lớn của TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị vận tải niêm yết giá vé và không tăng gia vé quá 40% cho tất cả các chặng.

Ga Sài Gòn cũng sôi động với nhiều chuyến tàu

Cùng ngày, không khí tại khu vực ga Sài Gòn cũng khá náo nhiệt với nhiều chuyến tàu phục vụ hành khách dịp này. Dịp Lễ 30-4 và 1-5 năm nay, ngành đường sắt cũng sẽ kiểm soát vé chặt chẽ ngay từ cổng vào.

Người dân ra sớm tại khu vực ga Sài Gòn. Ảnh: TV

Trong ngày 29-4, ga Sài Gòn phục vụ nhiều chuyến tàu đưa hành khách về quê, đi du lịch. Trong đó có tới 8 chuyến tàu phục vụ vào chiều, tối ngày 29 để người dân có thể thuận tiện hoàn thành công việc trong ngày, sau đó mới ra ga tàu để xuất phát đi nghỉ Lễ.

Cụ thể, chuyến tàu SE30 (TP.HCM – Quy Nhơn) xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 17 giờ 55, các chuyến tàu còn lại đi Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang cũng xuất phát các khung giờ khác nhau đến 22 giờ 25.

Hành khách bắt đầu lên tàu để nghỉ lễ. Ảnh: TV

Nhằm phục vụ hành khách đi chơi dịp Lễ, ngành đường sắt đã huy động tối đa các toa xe, nối thêm tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân về các tỉnh miền Trung và phía Bắc.

Ngành đường sắt đã bổ sung thêm nhiều tàu phục vụ hành khách dịp này. Ảnh: TV

Cụ thể, các đôi tàu chạy hàng ngày 5 đôi tàu: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10 và SE11/SE12. Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng tổ chức các đoàn tàu khu đoạn từ TP.HCM đi Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đồng Hới. Ở khu vực phía Bắc có các tuyến từ Hà Nội đi Lào Cai, Hải Phòng. Ngoài ra, có các tuyến chạy du lịch như Đà Lạt – Trại Mát.