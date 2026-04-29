Dòng người hối hả ra bến xe, ga tàu đi nghỉ Lễ 30-4 và 1-5

Ghi nhận của PV vào chiều 29-4, các bến xe, nhà ga tấp nập người dân chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài ngày dịp Lễ 30-4 và 1-5. Dòng người hối hả tay xách nách mang, mang theo cả sự háo hức cho kỳ nghỉ.
Bến xe tấp nập người dân
Tại Bến xe Miền Tây, lượng hành khách bắt đầu tăng từ đầu giờ chiều. Khu vực sảnh chờ kín chỗ, nhiều hành khách đã chủ động ra bến xe sớm vì sợ giao thông không thuận tiện.
Theo ghi nhận, dù lượng khách đông nhưng công tác điều tiết được thực hiện khá tốt. Giá vé được niêm yết công khai, đa số các hãng xe thương hiệu lớn đã thông báo "cháy vé" từ cách đây một tuần.
Đại diện Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng xe và hành khách xuất bến dịp Lễ 30-4 và 1-5 năm nay tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025.
Theo đó, trong ngày 29-4 có khoảng 2.200 chuyến xe, phục vụ cho hơn 62.000 hành khách về quê nghỉ lễ. Đáng chú ý, trong ngày 30-4 lượng hành khách còn đông hơn khoảng 69.000 lượt khách với 2.400 chuyến xe trong ngày.
“Vì bến xe Miền Tây chủ yếu là các tuyến ở chặng ngắn nên nhiều hành khách chưa sắp xếp được về vào chiều tối ngày 29 sẽ di chuyển vào ngày 30. Do đó, lượng khách ngày 30 tăng nhiều”- vị đại diện cho hay.
Tương tự như vậy, ở khu vực Bến xe Miền Đồng dự báo trong ngày 29-4 có 722 chuyến xe xuất bến, phục vụ cho hơn 20.000 hành khách. Còn ngày 30-4 có 555 chuyến xe và phục vụ hơn 15.000 hành khách dịp Lễ 30-4 và 1-5.
Trước đó, hai bến xe lớn của TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị vận tải niêm yết giá vé và không tăng gia vé quá 40% cho tất cả các chặng.
Ga Sài Gòn cũng sôi động với nhiều chuyến tàu
Cùng ngày, không khí tại khu vực ga Sài Gòn cũng khá náo nhiệt với nhiều chuyến tàu phục vụ hành khách dịp này. Dịp Lễ 30-4 và 1-5 năm nay, ngành đường sắt cũng sẽ kiểm soát vé chặt chẽ ngay từ cổng vào.
Trong ngày 29-4, ga Sài Gòn phục vụ nhiều chuyến tàu đưa hành khách về quê, đi du lịch. Trong đó có tới 8 chuyến tàu phục vụ vào chiều, tối ngày 29 để người dân có thể thuận tiện hoàn thành công việc trong ngày, sau đó mới ra ga tàu để xuất phát đi nghỉ Lễ.
Cụ thể, chuyến tàu SE30 (TP.HCM – Quy Nhơn) xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 17 giờ 55, các chuyến tàu còn lại đi Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang cũng xuất phát các khung giờ khác nhau đến 22 giờ 25.
Nhằm phục vụ hành khách đi chơi dịp Lễ, ngành đường sắt đã huy động tối đa các toa xe, nối thêm tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân về các tỉnh miền Trung và phía Bắc.
Cụ thể, các đôi tàu chạy hàng ngày 5 đôi tàu: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10 và SE11/SE12. Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng tổ chức các đoàn tàu khu đoạn từ TP.HCM đi Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đồng Hới. Ở khu vực phía Bắc có các tuyến từ Hà Nội đi Lào Cai, Hải Phòng. Ngoài ra, có các tuyến chạy du lịch như Đà Lạt – Trại Mát.
Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong dịp Lễ 30-4 và 1-5 trên tất cả các loại hình vận tải gồm đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy và hàng không.
Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông. Hệ thống camera, đèn tín hiệu được giám sát liên tục để kịp thời điều chỉnh theo tình hình thực tế; thông tin giao thông được cập nhật qua bảng điện tử, ứng dụng di động và mạng xã hội, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình. Các đơn vị vận tải phải công khai giá vé, lịch trình và đường dây nóng để hỗ trợ hành khách.